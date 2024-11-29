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        Anasayfa Video MS çocukları da tehdit ediyor! Sigaraya maruz kalmak MS riskini artırıyor

        MS çocukları da tehdit ediyor! Sigaraya maruz kalmak MS riskini artırıyor

        MS çocukları da tehdit ediyor! Sigaraya maruz kalmak MS riskini artırıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Kasım 2024 - 16:23 Güncelleme: 29 Kasım 2024 - 17:10

        MS (Multipl Skleroz) hastalığının çocuklarda da görüldüğünü belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Hastaların yüzde 5'inde hastalık 18 yaşından önce başlar. Çocuklarda görülme sıklığı 100 binde bir iken erişkinlerde ise 2 binde birdir. Pediatrik MS grubunun yüzde 73'ü şiddetli yorgunluktan şikayet eder. Bilişsel bozukluklar MS'li çocukların yüzde 30-75'inde görülür" dedi.

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