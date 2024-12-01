Okan Buruk'tan hakem, Eyüpspor ve Berke tepkisi!

"HAKEM VE VAR ATAMALARI KAFALARDAKİ SORU İŞARETLERİNİ ÇOĞALTIYOR"

Okan Buruk, hakem atamalarının hem kendilerini hem de taraftarı provoke ettiğini savundu.

Kendi reaksiyonlarının kamuoyunda çok tartışıldığının söylenmesi üzerine Buruk, "Galatasaray olarak önde giden takımız, son iki sezonun şampiyonuyuz. Benim üzerime bir şeylerin yoğunlaşması beklediğimiz şeyler. Ancak hakem atamasının bir yandan da hem taraftar hem de bizi provoke ettiğini düşünüyorum. Hem hakem hem de Video Yardımcı Hakem ataması kafalardaki soru işaretlerini çoğaltıyor. Oyun içinde hakemin çok rahat olmadığını gördük. Çok genç bir hakem. Daha önce bir hata yapılıp Trabzonspor-Fenerbahçe maçına verildi. Orada da iyi bir performans sergilemedi. Biz sadece oyunumuza odaklanmak zorundayız. Bugün de ne, kim olursa olsun ürettik ama atamadık. Çok fazla net gol pozisyonu kaçırdık. Bunun için üzüleceğiz ama bundan sonraki haftalar sakin oyunumuza odaklanacağız. Ne olursa olsun, karşımıza ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, müsabakanın hakemi Oğuzhan Çakır'ın büyük takım maçlarını kaldırabilecek profilde olmadığını ileri sürdü.