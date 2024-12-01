"HAYATIM TRT İLE DEĞİŞTİ"

Daha sonra da pek çok özel tiyatroda çalıştığını ifade eden Abdullah Şahin, aklının her zaman komedyenlikte olduğunu belirtti. Şahin ardından da TRT macerasını şu sözlerle aktardı: TRT'nin o dönemki eğlence programlarının çoğunu Erşan Başbuğ yapardı. 'Bizden Size' diye bir program başlayacaktı. Tek kanal, herkes TRT'yi izliyor. Ben de o programa komedyen olarak başladım ve hayatım da değişti.