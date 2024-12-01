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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rıdvan Dilmen: Bir kaleci bundan daha iyi oynayamaz - Galatasaray Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Bir kaleci bundan daha iyi oynayamaz

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. HT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarındaki %100 Futbol programında mücadeleyi değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 21:54 Güncelleme: 01.12.2024 - 22:16
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        "Bir kaleci bundan daha iyi oynayamaz"
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Rams Park'ta oynanan maç 2-2 sona erdi.

        Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da yayınlanan '%100 Futbol programında Galatasaray'ın Eyüpspor mücadelesini değerlendirdi.

        İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri:

        "GALATASARAY: 2 - BERKE ÖZER: 2"

        "Galatasaray: 2 - Berke: 2 maçın skoru. Galatasaray bir takımın bir maçta girebileceği kadar net pozisyonlara girdi. Ceza sahasında bir 50 kez falan girmişlerdir ama bu baskıdan 2-2 ile çıkmak da bir hünerdir bu kadar eksikle. Büyük kulüpler eksikliklerini bir şekilde gideriyor ama lige yeni çıkmış 3 oyuncusu cezalı ve sakatları da göz önüne alınınca bu alınan puan kıymetlidir Eyüpspor için ligin 4'üncüsü de boşuna olmamışlar."

        "BİR KAHRAMAN YARATIRSINIZ..."

        "Futbol böyle bir oyundur. Bir kahraman yaratırsınız her maçta ama hücumda ama savunmada. Bazen de bazı kaleciler bazı maçlarla anılırlar. Bugün, sezon bittiğinde Berke Özer bundan sonra birkaç yılda hep Berke Özer konuşulacak. Çünkü bir kaleci bundan daha iyi oynayamaz... Futbol böyle bir oyundur.

        "Eyüpspor şunu söyleyelim altını çizerek, sert genelinde de böyle sıkı markaj yapan bir takım değil. Bu kadar pozisyona girmesinin ve rahat oynamasının sebebi de Eyüp'ün tarzı bu. Tabi bugün kaleciyi ayrı bir yere koyuyoruz.

        "GALATASARAY'IN FENERBAHÇE'DEN FARKI..."

        "Şimdi gelelim birinci derece rakibine... Hangi Fenerbahçe taraftarı Slavia Prag maçında bugün de şu yok dedi. Galatasaray'a baktığımız zaman eli bağlı hocanın. Sebebi de bugüne kadar bir kez teşebbüs etti hem maç öncesinde hem maç sırasında Kasımpaşa maçında 3-0'dan 3-3'e yakaladı. Galatasaray'ın avantajı Aralık'ın sonuna kadar bir Avrupa maçı kaldı. Yani artık önümüzdeki haftaya kadar Galatasaray'ın maçı yok. Galatasaray'ın Fenerbahçe'den farkı 10 üzerinden 10'luk oyuncusu var. Fenerbahçe'nin 10 üzerinden 10'u yok ama 8 üzerinden çok oyuncusu var.

        "KAFA KAFAYA BİR LİG OLACAK"

        "Antrenman futbolda çok önemlidir. Eskiden bir antrenman kültürü vardı. Sorar mısın Galatasaray, Bodrum'dan sonra kaç bindirme antrenmanı yapabildi. Onun için bu sakatlıklar olabilir. Galatasaray'ın skordan bağımsız bu kadar tempo yükselteceğine saygı duymak lazım. Bu lig böyle bir lig kolay bir şampiyonluk geleceğini düşünemiyorum. Kafa kafaya bir lig olacak.

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