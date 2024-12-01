Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.652,00 %0,12
        DOLAR 34,7020 %0,16
        EURO 36,7289 %0,24
        GRAM ALTIN 2.961,83 %0,92
        FAİZ 40,80 %-0,41
        GÜMÜŞ GRAM 34,20 %1,62
        BITCOIN 97.007,00 %0,17
        GBP/TRY 44,1857 %0,31
        EUR/USD 1,0577 %0,24
        BRENT 71,84 %-1,29
        ÇEYREK ALTIN 4.842,58 %0,92
        Haberler Ekonomi Teknoloji Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak - Teknoloji Haberleri

        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak

        CERN'de bilim insanları ilk kez 'antimaddeyi' bir laboratuvardan diğerine nakletmek için hazırlık yapıyor. İlk testlerin 2025'in ikinci yarısında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Söz konusu taşıma çok kısa bir mesafede özel ekipmanların yer aldığı minibüslerle gerçekleştirilecek. Antimaddeye yönelik araştırmaların evreni anlamak ve insanoğlunun teknolojik gelişimine büyük katkı sunması bekleniyor. Mevcut imkanlarda antimaddenin gramının 69 trilyon dolar değerinde olduğu hesaplanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 14:52 Güncelleme: 01.12.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki (CERN) bilim insaları tarihte bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor. CERN'deki iki ekip, antimaddeyi taşımayı amaçlayan projelerinde test aşamasına çok yaklaştı.

        Antimadde basit bir şekilde maddenin zıddıdır. Bilim insanların evrenin ilk başta eşit oranda madde ve antimaddeden oluştuğunu düşünüyor. Antimadde, maddeyle temas ettiğinde yok oluyor. Teorik olarak Büyük Patlama sırasında madde ve antimaddenin birbirlerini yok edip geriye sadece ışık kalması gerekiyordu. Ancak bilinmeyen bir nedenden madde, antimaddeye karşı üstün geldi ve şu anda evrende antimadde çok nadir bulunuyor. Bu sebeple antimadde evrenin en gizemli unsurlarından birisi olarak kabul ediliyor.

        REKLAM

        Evrende antimadde sadece saniyenin çok küçük bir kısmında var olup yok oluyor. Dünyada antimaddenin üretilip, yakalanacak kadar yavaşlatılabildiği tek tesis ve teknoloji CERN'de bulunuyor.

        .png
        .png

        HEDEF 2025'İN İKİNCİ YARISI

        Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre CERN'deki PUMA ve BASE-STEP projeleri antimaddeyi farklı laboratuvarlara taşımayı amaçlıyor. CERN tesisleri arasındaki ilk taşıma testlerinin artık 2025'in ikinci yarısında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        BASE-STEP projesi, antiprotonları hassas bir ortamda incelemeyi hedeflerken, PUMA projesi kısa ömürlü maddelerin yapısını araştırmayı planlıyor. Bu çalışmalar, antimaddeyi soğutma ve manyetik alanlarla stabilize etme teknolojisini kullanarak yeni bilimsel fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

        CERN'deki antiproton yavaşlatıcı
        CERN'deki antiproton yavaşlatıcı

        MİNİBÜSLERDEKİ ÖZEL TEKNOLOJİ

        İki proje de ilk başta aynı tesis içerisinde çok yüksek teknolojili özel 'kapanların' yer aldığı minibüslerle antimadde taşıyacak. Antimaddenin 'yakalanıp' taşınması için bilim insanlarının antimaddeyi durdurup 'manyetik şişelere' aktarması gerekiyor. Süper iletken mıknatıslarla antimaddenin dışarıyla bir temas kurmasının engellenmesi gerekiyor. Araçlarda yer alacak mobil bir jenaratör söz konusu mıknatıslara ve 'şişelerin' soğutma sistemlerine güç sağlayacak. Soğutma sistemleri antiprotonların -269 derece santigratta tutulmasını sağlayacak.

        REKLAM

        CERN içerisindeki ilk testlerde taşıma sürelerinin saatleri bulması bekleniyor. Ancak BASE-STEP projesinde çalışan bilim insanları seyahat mesafesini orta vadede 700 kilometreye çıkarmayı hedefliyor.

        'PATLAMA' İHTİMALİ YOK

        Konuyla ilgili Nature Dergisine değerlendirmede bulunan Darmstadt Teknik Üniversitesi fizik bölümünden Prof. Dr. Alexandre Obertelli "Bu tip bir taşımacılık hizmeti antimaddeye kullanımı ve çalışmalarının demokratikleşmesi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. PUMA ekibinde görev alan Obertelli testin güvenliğine ilişkin endişelerle ilgili olarak ise "Taşınması planlanan antiprotonların hepsinin aynı anda 'kaybolması' durumunda bile etkisi yere düşen bir kalemin etkisi kadar olur. Dolayısıyla patlama ihtimal yok" ifadelerini kullandı.

        Antimaddenin anlaşılması evreni daha iyi anlamanın yanında insanlığa önemli maddi hizmetlerde de bulunabilir. Antimadde ve normal madde bir araya geldiğinde, büyük miktarda enerji açığa çıkıyor. Bu durum, gelecekte enerji sorununu çözmek için büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Antimaddeyi kontrol altında tutarak enerji üretebilmek, gelecekte insanoğlunun teknolojik gelişimine yön verip, büyük bir hızlanmaya imza atabilir.

        Şu anda antimadde elde etme konusunda insanlık yolculuğun çok başında ve çok küçük miktarlarla deneyler ve çalışmalar gerçekleştiriyor. Ancak yapılan son hesaplamalar antimaddenin gramının mevcut koşullarda yaklaşık 69 trilyon dolar değerinde olduğunu gösteriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup!
        İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup!
        Altın kasımda kaybettirdi
        Altın kasımda kaybettirdi
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Cinayeti eldeki şişlik çözdü!
        Cinayeti eldeki şişlik çözdü!
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!