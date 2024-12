Korku sinemasının 10 unutulmaz katili

PENNYWISE



Stephen King’ın 1986’da yayımlanan “O” (It) adlı romanında karşımıza çıkar Pennywise. Yağmurlu bir havada sokakta oynayan çocuğu “Sirk artık burada” diyerek kanalizasyona çeker. Çocuğu kandırır çünkü palyaço kılığındadır. Roman ilerledikçe Pennywise’ın kasabanın kanlı geçmişinden gelen doğaüstü bir varlık olduğunu anlarız. Hedefi kasabadaki çocuklardır. Pennywise, ya kurbanlarının bilinçdışındaki korkuları canlandırarak ya da bizzat kendi fiziksel varlığıyla çıkar onların karşısına. 1990 yılında mini bir televizyon dizisi haline getirilen roman, daha sonra iki bölümlük bir sinema filmine uyarlandı. İlki 2017, ikincisi ise 2019’da gösterime giren “O” (It) ve “O Bölüm 2” (It Chapter 2), gişelerde büyük başarıya ulaştı.