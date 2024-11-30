Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?

Kedilerin kendilerine özgü fiziksel özellikleri ve karakterleri bulunmaktadır. Ama genel olarak sahip oldukları eşsiz özellikler vardır. Kediler hakkında öğrendiğinizde şaşıracağınız bilgilere bakalım.

KEDİLER TATLIYI AYIRT EDEMEZLER

Kedilerin en ilginç olan özelliklerinden bir tanesi de tatlıyı ayırt edememeleridir. İnsanların aksine kediler, tatlı yiyeceklerin tadını ayırt edebilecek tat tomurcuklarına sahip değildir. Kedilerin bu özelliği genellikle herkes tarafından bilinmez, ancak bu durum, onların beslenme alışkanlıklarına ve genetik yapısına dayanan ilginç bir biyolojik özelliktir.

EVCİL KEDİLERİN GENETİK YAPILARININ YÜZDE 95'İ KAPLANLARLA AYNI Pusuya yatmaları, gerinirken sergiledikleri zarif hareketler ve karanlıkta parlayan gözleri ile kimi zaman evimizi kedi ile değil kaplanla paylaştığımız hissine kapılabiliriz. Kedigillerin korunması amacıyla yapılan bilimsel bir çalışmada kaplanların, aslanların ve kar leoparlarının genomları sıralandı. Varılan sonuç dünyanın en büyük ve en vahşi kedileri olarak görülen kaplanlar ile sevimli evcil kedilerin DNA’sının %95,6 oranında benzerlik olduğu yönündeydi.

REKLAM KEDİLER KÜÇÜK YERLERİ SEVERLER Kedilerin küçük ve kapalı alanlara bu denli ilgi göstermelerinin ardında kendilerini bir nevi anne karnında hissetmeleri gerçeği yatıyor. Korunaklı ve güvende hissettikleri kutuların içerisinde kediler sakinleşebiliyor ve çok düşkün oldukları uykularına da sorunsuz bir şekilde devam edebiliyor. DEVELER VE ZÜRAFALARLA AYNI YÜRÜYÜŞE SAHİPLER Kedilerin kendilerine has zarif bir yürüyüşleri vardır. Bu yürüyüş develer ve zürafalarla birebir aynı özelliklere sahiptir. Yürüme sekansları önce her iki sağ ayak sonrasında ise her iki sol ayak şeklinde ilerler. Yürüme esnasında vücutlarının yarısını aynı anda ileriye doğru hareket ettirebilirler.

KEDİLER ÇOK İYİ DUYARLAR Kedilerin inanılmaz gelişmiş işitme duyuları vardır. İnsanlar tarafından algılanabilen frekans aralığının hem altındaki hem de üstündeki seslere karşı oldukça hassas oldukları bilinmektedir. Kedilerin kulak kanalları insanların kulak kanallarına oranla hem daha sivri hem de daha derin bir yapıya sahiptir. Kanalların yapısı köpeklerinkine benzer ve bu nedenle olası bir enfeksiyon oluşumunun engellenmesi adına kedilerin kulak temizliklerinin ihmal edilmemesi gerekir.

REKLAM KEDİLER GÜNÜN YÜZDE 70'İNİ UYUYARAK GEÇİRİR Kedilerin günlerinin %70'ini uyuyarak geçirmesi, onların doğasında bulunan enerji tasarrufu ve avcılık içgüdüsünün bir yansımasıdır. Bu, kedilerin günde yaklaşık 12 ila 16 saat arasında uyuması anlamına gelir. KEDİLER KARANLIKTA DAHA İYİ GÖRÜR Kedilerin karanlıkta daha iyi görmesi, avcı doğalarının bir parçası olan inanılmaz bir biyolojik özelliktir. Göz yapıları, karanlık ortamlarda bile oldukça net görmelerini sağlar. Kediler, insanlara kıyasla düşük ışık koşullarında yaklaşık altı kat daha iyi görebilirler. Bu yetenek, gece ya da alacakaranlıkta avlanmaya uygun bir şekilde evrilmiştir.

KENDİLERİNİ TÜYLERİ İLE SOĞUTURLAR Kedilerin kendilerini tüyleriyle soğutma yeteneği, sıcak havalarda hayatta kalmalarını sağlayan benzersiz bir mekanizmadır. İlk bakışta kedilerin kalın tüyleri sıcak havalarda onları daha fazla ısıtıyor gibi görünse de tüyleri aslında vücut sıcaklıklarını düzenlemekte büyük bir rol oynar. Kedilerin tüyleri, bir izolasyon tabakası görevi görerek vücutlarındaki ısının dışarı çıkmasını engellerken, dışarıdaki aşırı sıcak hava ile doğrudan temas etmelerini de önler. Bu, onların vücut sıcaklığını dengede tutmalarına yardımcı olur.