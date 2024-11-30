Halep'te alevlenen çatışmalara Türkiye'nin yaklaşımı nedir?

Suriye'nin en büyük ikinci kenti Halep, muhalifler ve Suriye ordusu arasında çatışmaların odağında. Muhalifler 2016 yılın ardından kent merkezine girerken, Suriye ordusu ise muhaliflerin geri püskürtüldüğünü duyurdu.

Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne? Haberi Görüntüle

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'nin bölgede daha fazla istikrarsızlıktan kaçınma çağrısı yaparken, son saldırıların gerilimi azaltma anlaşmalarını baltaladığı uyarısında bulundu.

Saldırı, Rusya ve Türkiye'nin çatışmaların azaltılması için anlaşmaya vardığı Mart 2020'den bu yana gerçekleşen en büyük saldırı. Suriyeli muhalif grupları destekleyen ancak Suriye Devlet Başkanı Esad'la ilişkilerini normalleştirmeye çalışan Türkiye, "İdlib ve komşu bölgede sükûnetin korunması önceliklidir" açıklamasını yaptı. REKLAM Dışişleri Bakanlığı bir açıklama daha yaparak şunları paylaştı:

"İdlib'e yönelik son saldırıların Astana mutabakatlarının ruhuna ve uygulanmasına zarar verecek boyutlara ulaştığı ve büyük sivil kayıplar yaşandığı konusunda çeşitli uluslararası platformlarda uyarılarda bulunduk. Bu saldırıların sona ermesi gerektiğini vurguladık. Esasen son çatışmalar bölgede gerilimin arzu edilmeyen bir şekilde tırmanmasına yol açmıştır."