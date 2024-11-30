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        Haberler Dünya Halep'te alevlenen çatışmalara Türkiye'nin yaklaşımı nedir? | Dış Haberler

        Halep'te alevlenen çatışmalara Türkiye'nin yaklaşımı nedir?

        Suriye, dört yılın ardından yeniden çatışmalara sahne oluyor. Muhalif gruplar Suriye ordusunun kontrolündeki Halep kentine saldırırken, Türkiye'den ise 'itidal' çağrısı yapıldı. Suriye lideri Esad'la Rus lider Putin aracılığıyla normalleşme adımları atmak istediğini açıklayan Türkiye, bölgede istikrarsızlığı azaltmaya çalıştıklarını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:37
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        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
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        Suriye'nin en büyük ikinci kenti Halep, muhalifler ve Suriye ordusu arasında çatışmaların odağında. Muhalifler 2016 yılın ardından kent merkezine girerken, Suriye ordusu ise muhaliflerin geri püskürtüldüğünü duyurdu.

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        Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'nin bölgede daha fazla istikrarsızlıktan kaçınma çağrısı yaparken, son saldırıların gerilimi azaltma anlaşmalarını baltaladığı uyarısında bulundu.

        Saldırı, Rusya ve Türkiye'nin çatışmaların azaltılması için anlaşmaya vardığı Mart 2020'den bu yana gerçekleşen en büyük saldırı.

        Suriyeli muhalif grupları destekleyen ancak Suriye Devlet Başkanı Esad'la ilişkilerini normalleştirmeye çalışan Türkiye, "İdlib ve komşu bölgede sükûnetin korunması önceliklidir" açıklamasını yaptı.

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        Dışişleri Bakanlığı bir açıklama daha yaparak şunları paylaştı:

        "İdlib'e yönelik son saldırıların Astana mutabakatlarının ruhuna ve uygulanmasına zarar verecek boyutlara ulaştığı ve büyük sivil kayıplar yaşandığı konusunda çeşitli uluslararası platformlarda uyarılarda bulunduk.

        Bu saldırıların sona ermesi gerektiğini vurguladık. Esasen son çatışmalar bölgede gerilimin arzu edilmeyen bir şekilde tırmanmasına yol açmıştır."

        Mart 2020'de masaya oturan Türkiye ve Rusya liderleri, hem ateşkeste uzlaşmışlar hem de M4 Karayolu'nda ortak devriyeler başlatarak bölgede güvenliği sağlama konusunda görüş birliğine varmışlardı.

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