Bursa'daki uçak kazasında hapis istemi

Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında yerleşim bölgesine tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu eğitim pilotu Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili 3 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianamede düzenlendi.

AA'da yer alan habere göre Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2022 yılının nisan ayında yaşanan kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında uçuş okulu hizmeti veren sivil havacılık firmasının sahibi ve uçak bakım teknisyeni ile havaalanının işletme sorumlusu hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Furkan Otkum İFADELERİNE YER VERİLDİ İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklardan uçak bakım teknisyeni Mustafa K, havaalanındaki bir şirkette görevli olduğunu, 25 Nisan 2022'de kaza kırıma uğrayan "TC-UPT" plaka tescilli eğitim uçağının 100 saatlik periyodik bakımını olaydan 2 gün önce kendisinin yaptığını, buna ilişkin kayıtların firmanın arşivinde olduğunu belirttiği kaydedildi. REKLAM Mustafa K'nin, gerekli bakımları üretici firmanın talimatları doğrultusunda tam ve zamanında yaptığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söylediği iddianamede yer aldı.

Murat Avşar SUÇLAMALARI REDDETTİ İddianamede, sivil havacılık firmasının sahibi Fevzi A'nın ise ilgili ruhsatlarının bulunduğunu, söz konusu uçağın başka bir şirkete ait olduğunu, bakımları, sigortası ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan uçuşa elverişli sertifikasının tam olduğunu beyan ettiği aktarıldı. Suçlamaları reddeden Fevzi A'nın, olay günü başka pilotların aynı uçakla İzmir'e gidip geldiğini, herhangi bir arıza rapor edilmediğini, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne gönderilen uçuş planı ile gerekli iznin alınarak havalandığını, herhangi bir anormallik olmadığını, uçağın havaalanından kalkışını müteakip olayın yaşandığına ilişkin sözlerine de iddianamede yer verildi.

Sadece sivil havacılığa açık olan Yunuseli Havaalanı'ndan sorumlu Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) bünyesinde o dönem strateji iş geliştirme ve pazarlama genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Cüneyt A. iddianamedeki ifadesinde, havaalanındaki uçuş okulu, pilot okulu ve amatör pilotlar, ilgili kişiler ve kurum arasında imzalanan alan kullanım sözleşmelerinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) kurallarına uyacaklarına dair maddenin yer aldığını belirtti.

REKLAM Kazanın ve risklerin önlenmesinden uçuş okulundaki uçuş eğitmenlerinin birinci derecede sorumlu olduğunu kaydeden Cüneyt A, ifadesinde şunları kaydetti: "Uçuş ve uçuştan men üst amiri, Yenişehir Havaalanı Brifing Merkezidir. Brifing Merkezinden gelen uçuş yasağı talimatlarının havaalanı sorumlusu tarafından fiziksel olarak alanda bulunduğu ve koşulları gözlemlediği için öncelikli olarak uygulanır. Bu talimatların uygulanmasında BURULAŞ müdür, genel müdür ya da müdür yardımcısının, SHGM ya da Yenişehir Brifing talimatları üstünde yasal olarak tasarruf hakkı yoktur. Tali sorumluluk suçlamasını kabul etmiyorum."

PİLOTUN BABASININ İDDİALARI Görgü Tespit Tutanağı, Uzmanlık ve Olay Yeri İnceleme Raporları, Bilirkişi Heyet Raporları, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Nihai Raporu'nun dahil edildiği iddianamede, hayatını kaybeden pilotların yakınları kazayla ilgili ihmali bulunan herkesten şikayetçi olduklarını bildirdi. REKLAM Furkan Otkum'un babası Sinan Otkum, oğlunun uçakların bakımının düzenli yapılmadığını, çok sık arızalandığını, bu durumu uçağın sahibi olan firmanın yetkililerine bildirdiğinde "Arıza yazarsan uçak yatar, sen de para kazanamazsın." yanıtını aldığını, şikayetlerin dikkate alınmadığını sık sık dile getirdiğini öne sürdü.

Otkum, kaza kırıma uğrayan eğitim uçağının bir günde uçması gereken üst sınırdan çok daha uzun süreler uçtuğunu, bu durumun kayıtlara gerçeğe uygun yansıtılmadığını, uçuş saatlerinin eksik gösterildiğini oğlunun söylediğini iddia ederek, başka bir uçakla uçmasının planlandığını ancak son anda karar değiştirildiğini oğlunun iş arkadaşlarından öğrendiğini aktardı.

Bilirkişi heyet ek raporunda ise pilotlar Murat Avşar ve Furkan Otkum'un yük kontrolünü yapmadığı ve hava aracının yakıt miktarını ayarlamadıkları, bu nedenle asli kusurlu sayılmaları gerektiği ifade edildi. İddianamede, Fevzi A'nın yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği, ulusal ve uluslararası havacılık standartlarına uymadığı, BURULAŞ yetkilisi Cüneyt A'nın gerekli önlemleri uygulamadığı ve SHGM ile koordineli hareket etmeyi ihmal ettiği, bakım teknisyeni Mustafa K'nin de hava aracına dair bakım işlemlerini kaydetmediği, ihmali eylemlerinden kusurlu olarak pilotların ölümüne sebebiyet verdikleri için "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istendi.