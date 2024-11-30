İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nde hizmetli olarak çalışan 7 çocuk annesi Ummuhan Balcı, 5 yıl önce aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve kendisine şiddet uygulayan eşi beyaz eşya satıcısı Ahmet Balcı'ya (50) boşanma davası açtı.

BOŞANMA DAVASI OLDUĞU GÜN BASKIN DHA'daki habere göre eşini ölümle tehdit ettiği için hakkında birçok kez uzaklaştırma kararı çıkartılan Ahmet Balcı, dün saat 08.00 sıralarında, boşanma davasının karar duruşmasından önce, Ummuhan Balcı'nın çocuklarını da yanına alarak sığındığı teyzesinin Maviköşe Mahallesi'ndeki müstakil evine gitti.

EVİN ÖNÜNDE PUSU KURDU İddiaya göre, Ahmet Balcı, elindeki bıçakla, eşinin ve çocuklarının bulunduğu evin önünde pusu kurdu. Hemşire kızı Betül Balcı'nın (20), evden çıkacağı sırada Ahmet Balcı kapıya yöneldi. REKLAM

ÖNCE KIZINI SONRA EŞİNİ BIÇAKLADI Ummuhan Balcı'nın tedavisi devam ediyor. Betül Balcı, babasının içeri girmesine engel olmak istedi. Ancak Ahmet Balcı, kızını sol bacağından bıçakla yaraladı. Ardından içeri giren Ahmet Balcı, hakkında koruma kararı bulunan eşi Ummuhan Balcı'ya saldırıp, başı, sol kolu ve göğsünden aynı bıçakla yaraladı.