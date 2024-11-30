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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hüseyin Yücel: Tüm benliğimizi taşın altına koyduk - Beşiktaş Haberleri

        Hüseyin Yücel: Tüm benliğimizi taşın altına koyduk

        Beşiktaş'ta 2025 yılının mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurula kadar başkanlık koltuğunda oturacak olan Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı camiaya seslendi. Yaptığı yazılı açıklamada, birlik-beraberlik mesajı veren Yücel, "Beşiktaş maalesef içinde bulunduğu durumu hiçbir şekilde hak etmiyor. Bizler sadece elimizi değil tüm benliğimizi taşın altına koyduk. Kişisel tartışmaların Beşiktaş'a hiçbir faydası olmayacaktır. Birlik ve beraberliğimiz bizim en büyük gücümüzdür." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 20:25 Güncelleme: 30.11.2024 - 20:25
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        "Tüm benliğimizi taşın altına koyduk"
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        Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası mayıs ayındaki olağan seçimli genel kurula kadar başkanlık görevini üstlenecek olan Hüseyin Yücel, yazılı bir açıklamada bulundu.

        Siyah-beyazlı camia ve taraftarlara destek ve birlik çağrısı yapan Yücel, şu ifadeleri kullandı:

        "Başkanımız Sayın Hasan Arat’ın beklenmedik ve bizleri üzen istifasının ardından görevi devraldık. Yönetim kurulu olarak Beşiktaşımızın sahipsiz olmadığını göstererek kulübümüzün geleceği için bir araya geldik.

        İlk icraatımız hocamız Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmak oldu. Kendisi çok kariyerli bir hoca. Ancak hem alınan kötü sonuçlar hem de beklenen oyun performansının sergilenememesi bizi bu kararı almaya itti. Kendisine ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederim.

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        Futbol A Takımımızı vekaleten hocamız Serdar Topraktepe’ye emanet ediyoruz. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum.

        "HİÇ KİMSE BEŞİKTAŞ'IN ÜZERİNDE DEĞİLDİR"

        Yaşadığımız bu süreçle ilgili elbette söylenecek çok söz vardır. Ancak an itibarıyla herkes kendisine gelmelidir. Zira söz konusu, kişiler değil, şanlı Beşiktaş Jimnastik Kulübü’dür... Hiç kimse Beşiktaş’ın üzerinde değildir.

        Camiamız müsterih olsun. Yönetim kurulumuz görevinin başındadır. İstifa edip gitmek en kolay seçenek olacaktı. Beşiktaş’ın maddi ve manevi yükümlülükleri vardır. Bizler her zaman buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Kulübümüzü geleceğe alnımız ak bir şekilde taşıyacağız. Mali kongredeki konuşmamda da söylediğim gibi benim Beşiktaş’a canım feda. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

        "KAYBEDİLMİŞ HİÇBİR ŞEY YOKTUR"

        Kaybedilmiş hiçbir şey yoktur. Tüm branşlardaki takımlarımıza inancımız tamdır. Bundan sonra konuşulması gereken sadece Beşiktaş’tır. Aksi, hepimizin kutsalı olan kulübümüze zarar verecektir.

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        Kulübümüzdeki tüm yapılar çalışmalarına daha organize ve başarılı şekilde devam edecektir. Beşiktaş kişiler üstüdür. Bizler bir gün gideceğiz. Ancak camia ve taraftar her zaman burada olacaktır.

        Beşiktaş maalesef içinde bulunduğu durumu hiçbir şekilde hak etmiyor. Bizler sadece elimizi değil tüm benliğimizi taşın altına koyduk.

        "BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR"

        Taraftarlarımızdan ve camiamızdan ricamız bizlere destek olmaları ve Beşiktaşımızı hak ettiği yere taşırken yanımızda durmalarıdır. Kişisel tartışmaların Beşiktaş’a hiçbir faydası olmayacaktır. Birlik ve beraberliğimiz bizim en büyük gücümüzdür.

        En kötü gün bugünse, bugün de BEŞİKTAŞ. Sadece BEŞİKTAŞ…"

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