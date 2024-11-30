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        Haberler Dünya Suriye'de tansiyon yükseldi: Beşar Esad'a darbe girişiminde bulunulduğu iddia edildi - Dünyadan Haberler | Dış Haberler

        Suriye'de tansiyon yükseldi: Beşar Esad'a darbe girişiminde bulunulduğu iddia edildi

        Suriye'de dört yıl aradan sonra tansiyon yükseldi, son üç gündür Beşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib'in ardından Hama iline yaklaştı. Başkent Şam'da da çatışmaların yaşandığı ve Esad'a yönelik darbe girişiminde bulunulduğu iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 22:29 Güncelleme: 30.11.2024 - 22:52
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        Esad'a darbe iddiası
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        Suriye'de dört yılın ardından gerilim yeniden yükseldi. Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye ordusu ile muhalif silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

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        Dün Halep kent merkezine giren Beşar Esad karşıtı silahlı gruplar, merkezde birçok mahalleyi kontrolüne aldı. Bu akşam saatlerinde ise başkent Şam'da çatışmaların yaşandığı ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a darbe girişiminde bulunduğu iddia edildi.

        Şam'da silah seslerinin duyulması, darbe girişimine dair spekülasyonları artırdı. Resmi Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) devlet televizyonunun yayında olmadığı ve haber kuruluşunun Arapça ve İngilizce dillerindeki internet sitelerine de ulaşılamadığı belirtildi.

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        Başkentte genelkurmay ve devlet medya binasının yakınında patlamalar ve silah sesleri duyulduğu iddia edildi.

        Yerel kaynaklar, Esad'a yönelik bir darbe girişiminin olduğunu Esad'ın ailesiyle birlikte ülke dışına çıktığını öne sürdü.

        İddiaların ardından Esad'a yakın kaynaklar, "Başkent Şam'da her şey yolunda, darbe iddiaları yalan." açıklamasında bulundu.

        IRAK-SURİYE SINIRI KAPATILDI

        Diğer yandan Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Suriye’de yaşanan çatışmaların ardından Irak-Suriye sınırının kapatıldığını açıkladı.

        Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi yaptığı açıklamada, Irak-Suriye sınırının tamamen kapalı olduğunu söyledi. Muhammedavi, Irak güvenlik güçlerinin ülkenin güvenliğini sağlama konusunda tam donanımlı ve hazır olduğunu belirtti.

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