Suriye'de tansiyon yükseldi: Beşar Esad'a darbe girişiminde bulunulduğu iddia edildi

Suriye'de dört yılın ardından gerilim yeniden yükseldi. Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye ordusu ile muhalif silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne? Haberi Görüntüle

Dün Halep kent merkezine giren Beşar Esad karşıtı silahlı gruplar, merkezde birçok mahalleyi kontrolüne aldı. Bu akşam saatlerinde ise başkent Şam'da çatışmaların yaşandığı ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a darbe girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Şam'da silah seslerinin duyulması, darbe girişimine dair spekülasyonları artırdı. Resmi Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) devlet televizyonunun yayında olmadığı ve haber kuruluşunun Arapça ve İngilizce dillerindeki internet sitelerine de ulaşılamadığı belirtildi. REKLAM Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep Haberi Görüntüle Başkentte genelkurmay ve devlet medya binasının yakınında patlamalar ve silah sesleri duyulduğu iddia edildi.

Yerel kaynaklar, Esad'a yönelik bir darbe girişiminin olduğunu Esad'ın ailesiyle birlikte ülke dışına çıktığını öne sürdü. İddiaların ardından Esad'a yakın kaynaklar, "Başkent Şam'da her şey yolunda, darbe iddiaları yalan." açıklamasında bulundu. IRAK-SURİYE SINIRI KAPATILDI Diğer yandan Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Suriye’de yaşanan çatışmaların ardından Irak-Suriye sınırının kapatıldığını açıkladı.