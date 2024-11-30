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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ensesinden vurdu, araç kontrolden çıktı! Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü - Son dakika korkunç cinayet | Son dakika haberleri

        Ensesinden vurdu, araç kontrolden çıktı! Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü

        Adana'da korkunç bir cinayet işlendi. Kentte Ebru Ayşe Beyaz adlı genç kadın, kendisini terk edip başkasıyla nişanlanan eski sevgilisi Ramazan Arıcı'yı seyir halindeki araçta ensesinden vurarak öldürdü. Dehşet anlarında araç kontrolden çıkıp kaldırıma çıktı. Katil zanlısı da bu sırada aynı silahla yaşamına son verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:35 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:53
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        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
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        Adana'da Ebru Ayşe Beyaz (27), bir süre önce kendisini terk edip, başkasıyla nişanlanan eski sevgilisi Ramazan Arıcı’yı (26) seyir halindeki hafif ticari araçta tabancayla ensesinden vurarak öldürüp, intihar etti.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana geldi. Ramazan Arıcı, bir süre önce sevgilisi Ebru Ayşe Beyaz ile ayrılıp, başkasıyla nişanlandı.

        ENSESİNDEN VURDU, ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

        Beyaz ile Arıcı, konuşmak için buluştu. Seyir halindeki hafif ticari aracın direksiyonundaki Ramazan Arıcı ile arka koltukta oturan Ebru Ayşe Beyaz arasında tartışla çıktı. Beyaz, çantasından çıkardığı tabancayla Ramazan Arıcı’yı ensesinden vurdu. Kontrolün kaybolduğu araç kaldırıma çıkarken, Ebru Ayşe Beyaz, bu kez tabancayı kendi göğsüne dayayıp, tetiği çekti.

        Ön koltuktaki arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ebru Ayşe Beyaz ile Ramazan Arıcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Beyaz ile Arıcı’nın cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Ebru Ayşe Beyaz
        #adana
        #son dakika
        #Ramazan Arıcı
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