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        Haberler Gündem Antalya haberleri: O kentte gelenek yine bozulmadı! Kasımda deniz keyfi

        O kentte gelenek yine bozulmadı! Kasımda deniz keyfi!

        Türkiye'nin birçok yerinde yağışlı ve soğuk hava etkili olurken, Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Denizin, havadan sıcak olduğu kentte Konyaaltı Sahili'ne gelenler, denize girdi. Kimi güneşlenirken kimi de sahilde yürümeyi tercih etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:33 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:33
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        O kentte gelenek yine bozulmadı! Kasımda deniz keyfi!
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        Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte hafta sonunu ve güneşi fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ne gitti.

        YABANCI YOĞUNLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

        DHA'daki habere göre bazıları denizde yüzerken, bazıları da sahilden olta atarak balık tutmaya çalıştı. Sahilde güneşlenenlerin ve kitap okuyarak vakit geçirenlerin yoğun olduğu Konyaaltı'nda yerleşik yabancıların çoğunlukta olduğu dikkati çekti.

        "İNSANLAR YÜZÜP EĞLENİYOR"

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        Yüzme bilmediği için denize giremediğini ama balık tutmaya çalıştığını belirten Ayhan Peköz, "İnsanlar yüzüp, eğleniyor. Hava çok güzel. Ben de balık tutuyorum" dedi.

        PAZARTESİ YAĞIŞ GELİYOR

        Kentte yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Miron Kaplan da ağabeyiyle birlikte denizde balık tuttuğunu söyledi. Kaplan, "Denize girmedik ama balık yakaladık. Denizde de bazen yüzüyoruz. Hava sıcak çok güzel" diye konuştu.

        Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; hava sıcaklığı 2 Aralık Pazartesi günü düşerek yerini kuvvetli yağışa bırakacak.

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