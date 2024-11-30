O kentte gelenek yine bozulmadı! Kasımda deniz keyfi! Türkiye'nin birçok yerinde yağışlı ve soğuk hava etkili olurken, Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Denizin, havadan sıcak olduğu kentte Konyaaltı Sahili'ne gelenler, denize girdi. Kimi güneşlenirken kimi de sahilde yürümeyi tercih etti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 30.11.2024 - 15:33 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:33 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL