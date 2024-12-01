Galatasaray: 2 - Eyüpspor: 2 | MAÇ SONUCU

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında ikas Eyüpspor'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

Galatasaray'da goller 45+5. dakika Barış Alper Yılmaz ve 47. dakikada Roland Sallai'den gelirken Eyüpspor'un gollerini ise 13. dakika Emre Akbaba ve 71. dakikada Ampem kaydetti.

Abdülkerim, önce kenara değişiklik işareti yaptı. Top taca çıkınca bileğini tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Abdülkerim sekerek kenara geldi.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligde ikinci beraberliğini alarak puanını 35 yaptı. Eyüpspor ise puanını 23 yaptı.

Metehan, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Eyüpspor'a karşı sarı-kırmızılı formayla mücadele etti.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu, 4. haftadaki Adana Demirspor ve 13. haftadaki Sipay Bodrumspor müsabakalarının ardından Eyüpspor maçına da 11'de çıktı.

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı, bu sezon üçüncü kez bir lig maçına ilk 11'de başladı.

Abdülkerim oyundan çıktıktan sonra da yedek kulübesine sağlık görevlilerinin yardımıyla ve sekerek gitti. Abdülkerim'in yerine oyuna Berkan Kutlu dahil oldu.

İLK RANDEVU

Elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda olan sarı-kırmızılılar ile Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele eden eflatun-sarılılar, ilk kez bir lig maçında karşılaştı.

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Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde mücadele ettiği 76. takım oldu.

ARDA TURAN, SEYRANTEPE'YE TEKNİK DİREKTÖR OLARAK GELDİ

Galatasaray altyapısından yetişen ve kulübün unutulmaz futbolcularından olan Arda Turan, RAMS Park'a rakip teknik direktör olarak çıktı.