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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Eksi 25,3 ile Türkiye'nin en soğuk kenti Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu | Son dakika haberleri

        Eksi 25,3 ile Türkiye'nin en soğuk kenti Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu

        Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer Mahallesi'nde hava sıcaklıklığı eksi 25,3 derece ölçüldü. Havaya atılan sıcak suyun donarak kristalleşmesi, ilgi çeken görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 12:16 Güncelleme: 01.12.2024 - 12:16
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        Tüürkiye'de dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 25,3 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer Mahallesi’nde ölçülürken, kentte havaya atılan sıcak suyun donarak kristalleştiği anlar, görsel şölen oluşturdu.

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        Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkilerken, fotoğraf tutkunları için ise güzel manzaralar ortaya çıktı. Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü’ndeki görevlilerin havaya attığı sıcak suyun donarak kristalleşmesi, ilgi çeken görüntüler oluşturdu.

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        Sema Tekin, "Özellikle sabah ya da akşamüzeri havaya atılan sıcak su anında kara dönüşüyor ve güneşin de verdiği kırmızı renkle tablo gibi görüntü oluşturuyor. At binmek için buraya gelenler tarafından sıkça yapılan bu şov büyük ilgi görüyor" diye konuştu.

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        Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi 25,3 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer Mahallesi oldu. Yakutiye ilçesindeki Havalimanı bölgesinde sıcaklık eksi 24,6, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde ise eksi 24,5 derece olarak ölçüldü.

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        Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bölge illerde gece en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti: Erzurum eksi 18,2, Ardahan eksi 13,8, Kars eksi 11,2, Erzincan eksi 9,8, Ağrı eksi 7, Muş eksi 5,4 ve Iğdır eksi 3,6.

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        Öte yandan Erzurum'da soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtların boyuysa 3 metreye ulaştı. Güzel görüntüler oluşturan sarkıtlar insan hayatı için tehlike oluşturuyor.

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