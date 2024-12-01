İLK RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 76. takım olacak.