İstanbul Beşiktaş’ta 11 yıl önce öldürülen aşçı Şeref Ergül (38) cinayetinin şüphelisi yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri o dönem aynı yerde iki farklı bıçaklama olayına daha karıştığı tespit edilen şüpheli Muhamet B.’yi o dönem yakalandığı güvenlik kamera görüntülerinde yapılan iyileştirme sonucu elde edilen görüntüden yola çıkarak çözdü. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili 2012 yılında bir kişi gözaltına alınmış cinayeti itiraf etmiş ve tutuklanmıştı. Ancak olay anında orada olmadığı tespit edilince 5 ay sonra serbest bırakılmıştı.

REKLAM Teknoloji geliştikçe, işlenen suçlarla ilgili çalışma yöntemleri de değişiyor. Sokak polisliğinden teknik verilere uzanan yöntemlerle olaylar çözülmeye çalışılıyor. Artık telefon baz istasyonu ve HTS kayıtları derken güvenlik kamera kayıtları da soruşturmalarda önemli bir yer edinmeye başladı. Şu an polisin en çok izlediği yöntemlerden biri de güvenlik kameralardan yola çıkarak suçluya ulaşmak. Peki görüntüler ne kadar sağlıklı? Soruşturmayı yanıltan görüntüler olabilir mi? İşte böyle bir olay 2011’de İstanbul’da işlendi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ Tarih yaprakları 13 Haziran’ı gösteriyordu. Akşam saatlerinde gelen bir ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbarda Beşiktaş İnönü Stadyumu önünde bir kişinin kanlar içinde yerde kaldığı söylendi. Her zaman olduğu gibi olay yerine önce ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri gitti. İhbar doğruydu. Erkek bir şahıs kanlar içinde yerde yatıyordu. Ambulans çağrılacaktı ancak onun için yapacak bir şey yoktu. Çünkü hayatını kaybetmişti. Kısa bir süre sonra İstanbul emniyetinin telsiz kanalında bu cinayet vakasıyla ilgili yoğun muhabere başladı.

AŞÇI DEFALARCA BIÇAKLANMIŞTI Olay yerine Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cinayet masası ekipleri gitti. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmasını yaparken, diğer yandan cinayet masası kendi yöntemine göre çalışıyordu. Öldürülen kişinin kimliği belirlendi. Defalarca bıçaklanan bu kişi özel bir şirkette aşçılık yapıyordu. Kim tarafından ve neden öldürülmüştü? Bu sorunun cevabını olayı çözecek cinayet masası verecekti.

REKLAM GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ O dönem cinayet masasında çalışan cinayet uzmanı emekli polis memuru Erdoğan Yangaz, bu konuya ekip arkadaşlarının baktığını belirterek “Olaydan sonra katil zanlısı bir taksiye binerek kaçmış. Bazı görgü şahitleri katilin eşkalini verdi. Bizim arkadaşlarda güvenlik kamera çalışması yapmaya başladı. Arkadaşlarımız görüntülerle ilgilenirken, diğer yandan öldürülen kişinin kimlerle bağlantısı vardı? En son kiminle görüşmüştü? Öldüren kişi tanıdık mı yoksa gelişi güzel bir olaydan mı kaynaklanmış onu araştırmaya başladılar” dedi

BÜFEDE ALIŞVERİŞ YAPAN ŞÜPHELİ Çalışmalar yapılırken, cinayet masası ekibi bir büfenin güvenlik kamera görüntüsüne ulaştı. Görüntülerde, olay eşkaline benzeyen bir şüphelinin büfeye girip bir şişe içecek alıp çıktığını görüntülerini buldu. Olay bölgesinden kaçan ve taksiye binen şüphelinin eşkaline uyuyordu. BAR AYRINTISI Yangaz, ekip arkadaşlarının maktulün Taksim’de bir bara takıldığını öğrendiklerini söyleyerek şöyle devam etti; “Maktul o gecede Taksim’de bara gitmiş. Ve ne olmuşsa bardan sonra olay olmuş. Barda çalışma yaptı arkadaşlarımız eşkale uygun bir kişiyi tespit etti. Bu şüpheli takibe alındı. Kısa sürede bu kişinin kimliği tespit edildi. Ve arkadaşlarımız bu kişiyi takibe almaya başladı. Maktulle ne bağlantısı vardı onu araştırmaya başladılar”

REKLAM “GÖZALTINA BEN ALDIM” Cinayet masası takip ettiği bu kişiyle ilgili birçok bilgiye ulaştı. Şüpheli görülen bu kişi elde edilen güvenlik kamera görüntüsündeki şüpheliyi de benziyordu. Olaydan tam 6 ay geçmişti. Emekli cinayet uzmanı Yangaz, elde edilen çalışmanın ardından şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktığını belirterek “Amir bey beni çağırdı. Bu olayın şüphelisi Ümraniye’de gidip alır mısın dedi. Kendi ekibi başka işteydi. Yardımcı olmamı istedi. Bende tamam amirim dedim. Ümraniye’de gittim bu şüphelinin kaldığı yerde bunu aldım. Cinayet masasında geldiğimi duyunca çok korktu. Hiç konuşmadı. Neyse alıp götürdüm ekibine teslim ettim” dedi.

“BU BENİM” DEDİ Gözaltın alınan şüpheliye cinayet masasında güvenlik kamera görüntüsündeki kişinin görüntüsü gösterildi. Şüpheli büfede alışveriş yapan kişinin kendisi olduğunu söyledi. Bunun üzerine yapılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheli adliyeye gönderildi. Eldeki bulgulara göre katil olan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay Beşiktaş’taki aşçı cinayeti çözüldü diye haberleri yapıldı.

5 AY SONRA O OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI Eşkali uyan bu şüpheli ifadesinde de suçunu kabul etmişti. Ama yine garip olan bir durum vardı. Cinayet masası ekipleri, tam emin olmak istiyordu. Gerçekten katil bu kişi miydi? Şüpheli tutuklandıktan sonra çalışma bırakılmadı. Teknik takip çalışmalarına devam edildi. Elde edilen bazı veriler ve bilgiler bambaşka bir fotoğrafı gösterdi. Bu fotoğraf tutuklanan şüphelinin olay bölgesinde olmadığını gösteriyordu. Aradan 5 ay geçmişti. Tutuklanan şüpheli 5 ay sonra serbest kaldı.

REKLAM 11 YIL SONRA Tutuklanan şüphelinin cinayet zanlısı olmadığı anlaşılması üzerine çalışmalar yapıldı ancak olay bir türlü çözülemedi. Dosya faili meçhul dosyalar arasına konuldu. Aradan tam 11 yıl geçti. Yani 2022 yılında gelen yeni ekipler faili meçhul dosyaları yeniden ele aldılar. Ele alınan dosyalardan biri de bu cinayet vakasıydı. İYİLEŞTİRİLMİŞ GÖRÜNTÜ ŞÜPHELİYE GÖTÜRDÜ Cinayet Masası Ekipleri faili meçhul kalan cinayetle ilgili çalışmalarına devam etti. O dönem elde edilen kamera görüntüleri iyileştirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığına ait Analiz Merkezi Projesine gönderildi. Bu kapsamda yapılan yüz tanıma çalışması şüpheli şahsa benzerlik gösteren bir kişi tespit edildi.

Tespit edilen bu kişi, daha önce tutuklanan kişi değildi. TİCARİ TAKSİYLE KAÇAN KİŞİ Cinayet masası ekipleri, yüz tanıma sistemine düşen bu şüpheli isim araştırılmaya başlandı. Bu kişideki ayrıntılar da bir önceki şüpheliyle olan benzerlik özellikleri ekipleri şaşırttı. Bu şüpheli de Taksim’de gece barlara takılan bir isim olduğu belirlendi. Ve dosyayı inceleyen ekipler, olay günü bir şüphelinin ticari taksiyle kaçtığı yönde bir bilgiyi buldu. Taksinin plakası vardı.

TAKSİCİ TEŞHİS ETTİ O plakadan taksicinin kimliği tespit edildi. O dönem bilgisine başvurulduğu öğrenilen taksici bulunup bu son şüphelini fotoğrafı gösterildi. Gösterilen fotoğrafı teşhis eden taksici “Arabama binen buydu” dedi. Yapılan detaylı saha çalışmalarında o dönem aynı yerlerde 2 farklı bıçaklama olayının daha yaşandığı tespit edildi. Ve bu bıçaklı saldırıları tespit edilen bu kişi tarafından yapılmıştı. Bu da şunu gösteriyordu, şüpheli olay gecesi bir cinayet ve iki bıçaklı yaralama olayını gerçekleştirmişti.