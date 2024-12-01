Beyoğlu'nda kanser hastası annesini darbederek öldürdükten sonra polisi arayıp 'Annem evde hareketsiz yatıyor' ihbarında bulunan şüpheli Emre İ. tutuklandı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin katil zanlısını elindeki şişlikten tespit ettiği olayda, kadının oğluyla eve girdiği son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 24 Kasım Pazar günü saat 10.00 sıralarında Çatma Mescit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre İ. (57) polisi arayarak kanser hastası annesinin evde hareketsiz yerde yattığı ihbarında bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde sırt üstü hareketsiz yatan 79 yaşındaki Meral Sertel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

REKLAM BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ Bunun üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli Emre İ.’nin ellerinde şişlik olduğunu tespit etti. Emre İ. gece annesiyle tartıştığını ve ardından da yattığını söyledi. Şüpheli, sabah kalkınca annesinin hareketsiz yattığını gördüğünü belirtti. Şüphelinin annesiyle aralarında tartışma yaşandığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü Emre İ. tarafından darbedilen kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüpheli Emre İ. 'Kasten öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.