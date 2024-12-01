Dursun Özbek'ten TFF'ye çok sert sözler: Hakem görevini yaptı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ın Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

"TFF VE MHK BAŞKANINI TEBRİK EDİYORUM"

"Bugün sahamızda bir oyun seyrettik. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Aynı zamanda Sayın TFF Başkanını, MHK Başkanını tebrik ediyorum hepsini. Çok güzel bir oyun hazırlanmış. Bunu da gayet de güzel oynadılar."

"HAKEM GÖREVİNİ YAPTI"

"Hakeme bir şey demiyorum. O kendine söyleneni yaptı. Görevini yaptı yani. MHK Başkanına sesleniyorum. Bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza verin."

"TÜRKİYE'DE FUTBOL, GALATASARAY'A KARŞI OYNANAN BİR OYUNDUR" "Geçmişte söylenen bir laf vardır. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Bu akşam bir örneğini seyrettik. Biz gerçekten bu akşam anladık ki TFF'yi, rakipleri, herkesi yenmek zorundayız. Tüm yönetici arkadaşlarıma, hocalarıma, oyuncularıma söylüyorum. Bizler hedefe gideceksek TFF'yi MHK'yi hakemleri rakipleri yeneceğiz. Başka çaremiz yok." REKLAM "TÜM MAÇLARIMIZA VERECEKSİNİZ!" "Biraz futbolu bilenler, maç demiyorum, futbol demiyorum, oyun diyorum oyun oyun. Gayet güzel sergilenen bir oyun. Tekrar ediyorum, bu hakemi Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza vereceksiniz!"