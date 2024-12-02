27 yaşındaydı... 16 yıl önce "tacizci" diye linçle can verdi! Firari katil yakalandı! İstanbul Şişli'de, tacizci sanılarak kalabalık bir grup tarafından, 16 yıl önce dövülerek öldürülen motokurye, 27 yaşındaki Selahattin Cirit cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası kararı bulunan Bayram Y., Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Bayram Y. cezaevine gönderildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 02.12.2024 - 08:00 Güncelleme: 02.12.2024 - 08:01 facebook

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