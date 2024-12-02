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        Haberler Gündem 3. Sayfa THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot Hasan Eren can verdi | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!

        Adana'da, seferden dönen uçuş ekibini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 40 yaşındaki kaptan pilot Hasan Eren hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Eren'in cenazesi morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:28 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:47
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        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
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        Adana'da kaza, saat 01.00 sıralarında Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Türk Hava Yolları'nın (THY) TK2472 sefer sayılı İstanbul-Çukurova uçuşu sonrası mürettebatı otele taşıyan Murat Koç yönetimindeki minibüs, kavşakta Emirhan Özçelik yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        THY PİLOTU OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Ekipler, servisteki kaptan pilot Hasan Eren'in (40) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Sağlık ekipleri, serviste yaralanan Murat Koç, Stephane Paillotte, Alankus Demir, Burak Öner, Nazlı Zehra Soytürk, Beyza Karaağaç ile otomobildeki Emirhan, Selda ve Bedirhan Özçelik'i ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Eren'in cenazesi morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Hasan Eren
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