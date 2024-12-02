Bursa'da kaldırımda bekleyen Selma Tercan'ı (46) tabancayla 8 el ateş ederek öldüren Yücel Kömlek (51), aynı silahla intihar etti.

DHA'nın haberine göre olay, saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Yücel Kömlek, cadde üzerindeki bir otobüs durağının yakınındaki kaldırımda bekleyen Selma Tercan'a doğru yaklaşarak, yanında bulunan tabancayla 8 el ateş etti.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Tercan, boyun, omuz ve bacak bölgesine isabet eden 5 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli aynı tabancayla intihar etti.