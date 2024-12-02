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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silahlı saldırı düzenledi! Dayağı yedi! Şikayetçi oldu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Silahlı saldırı düzenledi! Dayağı yedi! Şikayetçi oldu!

        İstanbul'da, oto yıkama işletmecisine silahlı saldırı düzenleyen kişiyi yakalayan işletmeci ve kardeşi, silahlı saldırganı darp etti. Silahlı saldırı ve sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, tetiğe basan şüphelinin, oto yıkamacıdan şikayetçi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 08:23 Güncelleme: 02.12.2024 - 08:23
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        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
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        İstanbul'da olay, 15 Temmuz Mahallesi 1511 Sokak'ta bulunan oto yıkama dükkanının önünde meydana geldi. Yavuz Yalçınkaya ve kardeşi iş yerinin önünde beklediği sırada M.T.A. isimli kişi, dükkanın önünden geçti.

        SİLAHINI ÇEKİP 2 KEZ TETİĞE BASTI

        DHA'daki habere göre sokak başında bir süre bekleyen M.T.A., kaldırımda bekleyen Yavuz Yalçınkaya ve kardeşinin yanına yaklaştı ve silahla Yalçınkaya’ya doğru 2 el ateş etti.

        KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

        Silahlı saldırının ardından M.T.A. koşarak kaçmaya çalıştı. Kurşunların isabet etmediği Yalçınkaya ve kardeşi, saldırganın peşinden koşarak yakaladı.

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        POLİS GELİNCEYE KADAR DARP ETTİLER

        Silahlı saldırganı bir süre yerde darp eden işletme sahibi ve kardeşi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

        KENDİSİNİ DARBEDENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

        Saldırganın polis merkezinde kendisini darp edenlerden şikayetçi olduğu öğrenildi. M.T.A. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        O ANLAR KAMERADA

        Şüphelinin sokaktan geçtikten bir süre sonra geri döndüğü ve silahla ateş açtığı anlar yer alırken, bu sırada saldırıya uğrayan kişilerin ise şüphelinin peşinden koştukları görüldü. Şüphelinin darp edilme anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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