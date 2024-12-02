Silahlı saldırı düzenledi! Dayağı yedi! Şikayetçi oldu!

İstanbul'da olay, 15 Temmuz Mahallesi 1511 Sokak'ta bulunan oto yıkama dükkanının önünde meydana geldi. Yavuz Yalçınkaya ve kardeşi iş yerinin önünde beklediği sırada M.T.A. isimli kişi, dükkanın önünden geçti.

SİLAHINI ÇEKİP 2 KEZ TETİĞE BASTI DHA'daki habere göre sokak başında bir süre bekleyen M.T.A., kaldırımda bekleyen Yavuz Yalçınkaya ve kardeşinin yanına yaklaştı ve silahla Yalçınkaya’ya doğru 2 el ateş etti.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI Silahlı saldırının ardından M.T.A. koşarak kaçmaya çalıştı. Kurşunların isabet etmediği Yalçınkaya ve kardeşi, saldırganın peşinden koşarak yakaladı. REKLAM

POLİS GELİNCEYE KADAR DARP ETTİLER Silahlı saldırganı bir süre yerde darp eden işletme sahibi ve kardeşi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

KENDİSİNİ DARBEDENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU Saldırganın polis merkezinde kendisini darp edenlerden şikayetçi olduğu öğrenildi. M.T.A. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.