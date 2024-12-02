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        Üzerlerine duvar devrildi! Kahramanmaraş'ta fırtına can aldı

        Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli rüzgar can aldı. Olayda çatı duvarının otomobile düşmesi sonucu 2 çocuğu ile ağır yaralanan Abdullah Kekil, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:44 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:44
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        Kahramanmaraş'ta fırtına can aldı!
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        Kahramanmaraş'ta fırtına nedeniyle yıkılan çatı duvarının otomobile düşmesi sonucu 2 çocuğu ile ağır yaralanan Abdullah Kekil (50), yaşam mücadelesini kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, 24 Kasım'da Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

        Okulda düzenlenen veli toplantısı sırasında fırtına nedeniyle okulun çatı duvarı yıkılarak, bahçede park halindeki 4 aracın üzerine düştü.

        İKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

        O sırada otomobilde bulunan Abdullah Kekil ile ismi öğrenilemeyen 2 çocuğu, ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan baba ve çocukları, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Yoğun bakımda tedavi altına alınan Abdullah Kekil, dün akşam saatlerinde kaybetti. Kekil'in çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #haberler
        #KAHRAMANMARAŞ
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