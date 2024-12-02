Almanya Şansölyesi Scholz'dan Kiev'e kritik ziyaret: Çantasını hiç bırakmadı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3 yılı aşkın süredir devam etmesinden bu yana bir kez başkent Kiev'i ziyaret eden Almanya Şansölyesi Scholz, sürpriz bir hamleyle bugün ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirme vaadi ve Zelenskiy'e mesafeli tutumunun, Rusya'nın bölgesel kazanımlar elde etme ihtimalini artırdığının konuşulduğu bir dönemde ziyaretini yapan Scholz, Almanya'nın desteğinin süreceği mesajını verdi.

Almanya Başbakanı'nın ziyareti, kasım ayında koalisyonunun çökmesinin ardından şubat ayında yapılacak erken seçimde yeniden seçilmek için zorlu bir mücadele vereceği bir döneme denk geliyor. Scholz ülkesinde hem Kiev'e yardım etmek için daha fazlasını yapmasını isteyenler hem de Almanya'nın Ukrayna'ya silah ve yardım göndermekten geri çekilmesini isteyen seçmenler arasında hassas bir politika inşa etmek zorunda.