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        Haberler Gündem Güncel Uzun namlulu silahlar ve son olarak el bombası! Korku çeteleri bunları nereden buluyor | Son dakika haberleri

        Uzun namlulu silahlar ve son olarak el bombası! Korku çeteleri bunları nereden buluyor

        İstanbul'da çeşitli saldırılarda önce silah kullanan haraç çeteleri ve organize suç örgütü üyeleri, ardından uzun namlulu da silah kullanmaya başladı. Silahlarla yetinmeyen çeteler son olarak haraç vermemek için direnen işletmeye el bombası attı. Olaydan sonra daha rahat kaçabilmek için motosiklet kullanan çetelerin sadece saldırı türlerinin yöntemi değişiyor. Geçtiğimiz günlerde de Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu, uzun namlulu silahlarla gasp edilerek darp edilmişti. Haraç çetelerinin gerçekleştirdikleri bu tür saldırılarda ise hedef tahtasındaki kişiye yönelik korkuyu arttırmak için şiddetin dozunu artırdığı kaydedildi

        Giriş: 02.12.2024 - 14:13 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:13
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        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
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        Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bir haraç çetesi tam bir dehşete imza attı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, haraca bağlamak istedikleri işletmeyi birkaç kez kurşunlayan çete, iş insanından istedikleri parayı alamayınca iş yerine el bombası attı. O anlar kameraya yansırken, ortaya çıkan tablo ise kan dondurdu.

        EVİNE DE BOMBA ATMAKLA TEHDİT ETTİLER

        İddiaya göre, birkaç ay önce N.Ö. isimli çalışanın işten çıkarılmasını bahane eden çete üyeleri, iş insanı Kemal Bayrak’tan 10 milyon TL haraç istedi. Çeteye parayı vermeyi kabul etmeyen iş insanının işletmesi önce defalarca kurşunlandı. Sonra tehdit mesajları atıldı ve ardından iş yerine el bombalı saldırı düzenlendi.

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        SİLAHTAN EL BOMBASINA GEÇTİLER

        Bu saldırının ardından ortaya çıkan tablo ürküttü. Organize suç çeteleri ve haraç çeteleri, daha önce gerçekleştirdikleri saldırılarda silah kullanıyordu. Motosiklet kullanılarak gerçekleşen saldırılar daha sonra ağır silahlı saldırılara ve gasp olaylarına dönüştü.

        PROFESÖR UZUN NAMLULU SİLAHLARLA GASP EDİLDİ

        Geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece’de Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu da iddialara göre uzun namlulu maskeli 4 kişi tarafından gasp edilerek aracı çalındı. Ekipler yaptıkları çalışmada gasp edilen aracı bulundu. Şüphelilerin yakalanma çalışmaları devam ederken, bir işyerine haraç çetesi tarafından el bombası atılması, suç çetelerinin şiddeti ne kadar artırdığını gösterdi.

        HEDEF KORKU SALMAK

        Arnavutköy’de gerçekleşen el bombalı saldırının ardından polis geniş çaplı çalışma başlattı. Emekli bir emniyet müdürü, özellikle bu tür haraç çetelerinin gerçekleştirdikleri saldırılarda şiddetin dozunu artırarak, hedef listedeki kişiyi daha fazla korkutmayı amaçladığını söyledi. Özellikle bu tür eylemlerin gece yapıldığını ve çete üyelerinin önce mala zarar verdiğinin görüldüğünü belirten emekli emniyet müdürü, "Hedeflerindeki kişiye 'Bak malına zarar verdim. İstediğimizi yapmasan canına da zarar veririz' diye mesaj gönderiyorlar” dedi.

        EL BOMBASINI NEREDEN BULDU

        Türkiye’de silah taşıyan birçok kişinin ruhsatının olmadığı da biliniyor. Özellikle çete üyeleri birçok yolla ruhsatsız silah temin edebiliyor. Haraç çetesinin kullandığı el bombasını nerede ve nasıl temin ettiği konusunda da henüz bir bilgi yok.

        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı! Haberi Görüntüle
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
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