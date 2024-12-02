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        Haberler Magazin Şerif Gören'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor - Magazin haberleri

        Şerif Gören'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

        Evinin merdivenlerinden düşerek başını yeri çarpan ünlü yönetmen Şerif Gören'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

        Giriş: 02.12.2024 - 14:25 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:25
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        Durumu ciddiyetini koruyor
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        22 Kasım'da arkadaşlarıyla gittiği yemek dönüşü, evinin merdivenlerinden düşerek başını yere çarpan Şerif Gören'in kalbi 6 dakika boyunca durmuştu.

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        Oğlu Mehmet gören tarafından çağrılan ambulansta, kalbi yeniden çalıştırılan Gören'in kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Bunun üzerine Şerif Gören, enbüte edilerek tedbir amaçlı olarak uyutulmuştu.

        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor Haberi Görüntüle

        Şerif Gören, 25 Kasım'da uyandırılarak sağlık durumu kontrolden geçirilecekti. Ne var ki doktorları, sağlık durumunda bekledikleri gelişme olmayınca Gören'i uyandırma işlemini bir kaç gün ertelemişti.

        Şerif Gören'in geçtiğimiz cuma günü için planlanan uyandırma işlemi yine gerçekleştirilemedi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle doktorları, uyandırma işlemini tarih vermeden bir kez daha erteledi.

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        #Şerif Görenin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        #Şerif Gören
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