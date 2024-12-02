Şerif Gören'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

22 Kasım'da arkadaşlarıyla gittiği yemek dönüşü, evinin merdivenlerinden düşerek başını yere çarpan Şerif Gören'in kalbi 6 dakika boyunca durmuştu.

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Oğlu Mehmet gören tarafından çağrılan ambulansta, kalbi yeniden çalıştırılan Gören'in kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Bunun üzerine Şerif Gören, enbüte edilerek tedbir amaçlı olarak uyutulmuştu.

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Şerif Gören, 25 Kasım'da uyandırılarak sağlık durumu kontrolden geçirilecekti. Ne var ki doktorları, sağlık durumunda bekledikleri gelişme olmayınca Gören'i uyandırma işlemini bir kaç gün ertelemişti.