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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'nda açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 14:36 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:47
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki Engelsiz Türkiye Programı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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        "Engelli kardeşlerimizle ilgili ne kadar farkındalık oluşturabilirsek o derece başarılı olabiliriz. Siyaset ve sivil toplum olarak hep beraber engelli kardeşlerimizin gündemine sahip çıkmamız ve bu yolda atılan adımlara samimi destek vermemiz gerekiyor. AK Parti öncü, örnek ve sürdürülebilir programlar oluşturmaya devam ediyor.

        "UZAK COĞRAFYALARA İYİLİĞİ VE MERHAMETİ TAŞIDIK"

        Merkezine insanı ve insanlık değerlerini alan medeniyet çınarı ile uzak coğrafyalara iyiliği, merhameti ve şefkati taşıdık. 'Türk yolu gözlenendir' tespitine pek çok yerde şahitlik edersiniz. Bu ebetteki parayla güçle zorla elde edilebilecek bir paye değildir. Kalplerin kilidini açmak inanın ki her millete nasip olacak biri şey değildir.

        Ecdadımız engellilerin daima yanında olmuştur. Sosyal hayata katılmaları teşvik edilmiştir. Ülkemizde kimi marjinal çevrelerin bitmeyen bir kinle hedef aldığı Sultan Abdülhamid Han, açtırdığı merkezle işitme ve konuşma engellilerin çağın ötesinde bir eğitim almasını sağlamıştır. "

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