Beşiktaş, Hatayspor karşısında yara sarmak istiyor! İşte Serdar Topraktepe'nin 11'i
Van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Ligde zirve yarışından uzaklaşan, Avrupa Ligi'nde de Maccabi Tel Aviv'e mağlup olan siyah-beyazlılar hedef mutlak 3 puan. Beşiktaş'ın ligde 21 puanı bulunuyor. Hatayspor'un ise 7 puanı bulunuyor. Peki Hatayspo-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Serdar Topraktepe'nin muhtemel 11'i
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.
Son haftalarda sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.
LİGDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.
Ligin 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 4 karşılaşmada ise 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
Ernest Muçi, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai, sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.
DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok ve Jonas Svensson, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.
TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK
Beşiktaş, Hatayspor karşısında sahaya teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.
Siyah-beyazlı takımda üst üste yaşanan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.
Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde geçen sezon tüm kulvarlarda 12 kez sahada yer almıştı. Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 9. RANDEVU
Beşiktaş, Hatayspor ile 9. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 8 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 2'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.
İşte Serdar Topraktepe'nin muhtemel 11:
Mert Günok
Svensson
Tayyip Talha
Emirhan Topçu
Masuaku
Salih Uçan
Gedson Fernandes
Rafa Silva
Rashica