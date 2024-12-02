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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Hatayspor karşısında yara sarmak istiyor! İşte Serdar Topraktepe'nin 11'i - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Hatayspor karşısında yara sarmak istiyor! İşte Serdar Topraktepe'nin 11'i

        Van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Ligde zirve yarışından uzaklaşan, Avrupa Ligi'nde de Maccabi Tel Aviv'e mağlup olan siyah-beyazlılar hedef mutlak 3 puan. Beşiktaş'ın ligde 21 puanı bulunuyor. Hatayspor'un ise 7 puanı bulunuyor. Peki Hatayspo-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Serdar Topraktepe'nin muhtemel 11'i

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.12.2024 - 12:06 Güncelleme: 02.12.2024 - 12:06
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        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

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        Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

        Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.

        Son haftalarda sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

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        LİGDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

        Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.

        Ligin 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 4 karşılaşmada ise 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

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        BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

        Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

        Ernest Muçi, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai, sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

        5

        DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok ve Jonas Svensson, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

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        TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK

        Beşiktaş, Hatayspor karşısında sahaya teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.

        Siyah-beyazlı takımda üst üste yaşanan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.

        7

        Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde geçen sezon tüm kulvarlarda 12 kez sahada yer almıştı. Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

        8

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ 9. RANDEVU

        Beşiktaş, Hatayspor ile 9. kez karşı karşıya gelecek.

        Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 8 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 2'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        9

        İşte Serdar Topraktepe'nin muhtemel 11:

        10

        Mert Günok

        11

        Svensson

        12

        Tayyip Talha

        13

        Emirhan Topçu

        14

        Masuaku

        15

        Salih Uçan

        16

        Gedson Fernandes

        17

        Rafa Silva

        18

        Rashica

        19

        Semih Kılıçsoy

        20

        Immobile

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