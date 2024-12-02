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        Haberler Yaşam Oxford Sözlüğü yılın kelimesini 'beyin çürümesi' olarak belirledi

        Oxford Sözlüğü yılın kelimesini 'beyin çürümesi' olarak belirledi

        Oxford İngilizce Sözlüğü, 2024 yılının en popüler kelimesini 'brain rot' yani 'beyin çürümesi' olarak seçti. Oxford'un 2024 yılı için seçtiği kelime, sosyal medyanın gereksiz kullanımını yansıtıyor

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 11:58 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:58
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        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
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        Oxford İngilizce Sözlüğü, 2024 yılının en popüler kelimesini açıkladı. Yılın kelimesi 'beyin çürümesi' anlamına gelen 'brain rot' oldu. Kelime, 37 binden fazla kişinin katıldığı oylama ile seçildi.

        Brain rot, kısa listeye giren demure (çekingen), romantasy ve dynamic pricing (dinamik fiyatlandırma) gibi beş kelimeyi geride bırakarak birinci oldu.

        DÜŞÜK KALİTEDEKİ SOSYAL MEDYA İÇERİKLERİNİ AŞIRI TÜKETMEK

        Brain rot, özellikle sosyal medyada, düşük kaliteli çevrimiçi içeriklerin aşırı tüketiminin etkilerine dair endişeleri yansıtıyor.

        Oxford İngilizce Sözlüğü'nün yayıncısı Oxford University Press, beyin çürümesini, "özellikle önemsiz veya zorlayıcı olmadığı düşünülen materyalin (özellikle de günümüzde çevrim içi içerik) aşırı tüketiminin sonucu olarak görülen, bir kişinin zihinsel veya entelektüel durumunun bozulması" olarak tanımlanıyor.

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        Oxford Üniversitesi Psikoloji Profesörü Andrew Przybylski, kelimenin popülerliğinin yaşadığımız dönemin bir belirtisi olduğunu söyledi.

        Son zamanlarda ön plana çıkan kelimenin, ilk kayıtlı kullanımı Henry David Thoreau'nun 1854 tarihli Walden adlı kitabında oldu.

        SOSYAL MEDYAYA DAİR KAYGILARI YANSITIYOR

        Kelime, Z Kuşağı ve Alfa Kuşağı toplulukları arasında sosyal medyada popülerlik kazandı, ancak şimdi düşük kaliteli sosyal medya içeriklerini tanımlamak için yaygın olarak kullanılıyor.

        Prof. Przybylski, brain rot'un gerçek bir olgu olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını belirterek "Bunun yerine, çevrimiçi dünyaya olan memnuniyetsizliğimizi tanımlayan bir kelime. Sosyal medyaya dair kaygılarımızı ifade etmek için kullandığımız bir terim" dedi.

        CAMBRIDGE, 'MANİFEST'İ SEÇMİŞTİ...

        Oxford Üniversitesi Sözlüğü, yılın kelimesini seçen tek kaynak değil. Geçen ay Cambridge Sözlüğü, yılın kelimesi olarak manifest'i seçmişti.

        Manifest kelimesinin geleneksel tanımları arasında "kolayca fark edilen veya açık olan" ve "işaretler veya eylemlerle bir şeyi net bir şekilde göstermek" yer alıyor.

        Şimdi ise, "hayal ederek istediğiniz bir şeyi gerçekleştireceğinize inanmak ve bunu olası kılmak" anlamını da içeriyor.

        Bu durum, Dua Lipa gibi ünlülerle popüler oldu. Zira ünlü şarkıcı, Glastonbury'de sahne almayı 'manifest' ettiğini söylemişti.

        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        Yılın kelimesi: Manifest
        Yılın kelimesi: Manifest

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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