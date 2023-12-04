Oxford sözlüğü yılın kelimesini açıkladı! Rizz nedir, Türkçe'de ne anlama gelir, neden seçildi?

Oxford sözlüğü yılın kelimesini açıkladı! Rizz nedir, Türkçe'de ne anlama gelir, neden seçildi?

Oxford İngilizce Sözlüğü, geride bırakmaya hazırlandığımız 2023'ün kelimesini ilan etti. Yapılan halk oylamasıyla beraber yılın kelimesi 'rizz' oldu.

Sözlük tarafından yapılan açıklamada, "Rizz, 32 binden fazla kişinin oyu ve dil uzmanlarından oluşan bir ekibin değerlendirmeleri sonucunda yılın kelimesi olarak seçildi" denildi.

KİŞİNİN KARŞISINDAKİNİ ETKİLEME YETENEĞİ...

İnternet ortamında, özellikle gençler arasında yaygın olarak kullanılan ve argo bir terim olan 'rizz' kelimesi, bir kişinin karşısındakini 'cezbetme yeteneği' olarak tanımlanıyor.

Kişinin tarz, cazibe veya çekicilik yoluyla başka bir kişiyi etkileme yeteneğiyle ilgili olan bu terimin 'karizma' kelimesinin kısaltılmış hali olduğu belirtiliyor.

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Eğer Z kuşağından değilseniz bu kelime size bir şey ifade etmeyebilir. Ancak TikTok'ta 'rizz' kelimesi yoğun bir şekilde kullanılıyor.

TOM HOLLAND İLE MEŞHUR OLDU

Geçtiğimiz yıl kayıtlara geçen kelime, aktör Tom Holland tarafından kullanılmasının ardından viral oldu.

Holland, verdiği bir röportajda 'karizmasının olmadığını' ifade ederken bu kelimeyi kullandı.

Oxford'un verilerine göre, kelimenin kullanımı önceki yıla göre 15 kat arttı ve 'rizz' bir anda popüler oldu.

Öte yandan Oxford, 2022 için 'goblin modu'nu yılın kelimesi olarak ilan etmişti...

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.