'Açık' giyiniyor diye ablasını öldürdü! Böyle kardeş olmaz olsun!
İstanbul'da, iddiaya göre açık giyindiği gerekçesiyle tartışan erkek kardeş 23 yaşındaki F.F., ablası 27 yaşındaki ablası T.F.'yi defalarca bıçakladı. Saldırgan F.F., polis tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan kadın abla T.F. hastanede hayatını kaybetti
İstanbul'da olay, Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. F.F. (23) ablası T.F.(27) ile iddiaya göre açık giyindiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.
ABLASINI DEFALARCA BIÇAKLADI
DHA'daki habere göre tartışma giderek büyüdü ve F.F. eline aldığı bıçakla ablasını defalarca bıçakladı. Yere yığılan kadın ağır yaralandı.
POLİSİ ARAYIP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ
Saldırgan kardeş ise, polisi arayarak kendisini ihbar etti. Polis ekipleri ağır yaralı kadın için olay yerine sağlık ekibi istedi.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. T.F. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KATİL ZANLISI GÖZALTINDA
Bıçaklı saldırgan ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.