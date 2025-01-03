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        Haberler Ekonomi Emlak Ocak ayı için tavan kira zam oranı belli oldu - Emlak Haberleri

        Ocak ayı için tavan kira zam oranı belli oldu

        Aralık ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ocak ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen zam oranı yüzde 58,51 oldu

        Giriş: 03.01.2025 - 10:04 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:05
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        Tavan kira zam oranı belli oldu
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        Aralık ayına dair enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tavan zam oranı 58,51 olarak ortaya çıktı.

        Hem konutlarda hem iş yerlerinde ocak ayında tavan yüzde 58,51 olarak uygulanabilecek.

        2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

        Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.

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