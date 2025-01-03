Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında! Balıkesir'de, 2 katlı bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndüren ekiplerin yaptığı incelemede, evin üst katında 3 yaşındaki Yusuf Ali ve 1 yaşındaki Yusuf Ömer Taşkın'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Taşkın kardeşlerin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Anadolu Ajansı Giriş: 03.01.2025 - 09:25 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:10 facebook

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