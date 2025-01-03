Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Venezuela, muhalif Lider Gonzalez'in yakalanması için 100 bin dolar ödül açıkladı | Dış Haberler

        Venezuela, muhalif Lider Gonzalez'in yakalanması için 100 bin dolar ödül açıkladı

        Venezuela, İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan muhalif lideri Gonzalez'in yakalanmasına ilişkin bilgi sağlayacak olan kişilere 100 bin dolar verileceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 09:52 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Venezuela'dan muhalif liderin yakalanması için 100 bin dolar ödül
        ABONE OL
        ABONE OL

        Venezuela, muhalif lider Edmundo Gonzalez'in yakalanmasına ilişkin bilgi sağlayacak olanlara 100 bin dolar verileceğini duyurdu.

        Ulusal basında çıkan habere göre, Venezuela, şu anda İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan Gonzalez'in yakalanması için ödül verileceğini açıkladı.

        Venezuela Bilimsel, Cezai ve Kriminalistik Araştırmalar Birliği (CICPC), İspanya'ya sığınan Gonzalez'in gözaltına alınmasına yardımcı olacak kişilere 100 bin dolar verileceğini taahhüt etti.

        CICPC, "Gonzalez, cumhuriyete karşı şiddet eylemlerine destek verme, görev gaspı, evrakta sahtecilik, kara para aklama, devlet kurumlarını hiçe sayma, yasalara itaatsizlik ve suç örgütü kurma suçlamasıyla aranıyor." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Bu arada, Gonzalez'in Arjantin'e geçeceği ve burada Devlet Başkanı Javier Milei tarafından kabul edileceği yönünde bilgiler paylaşıldı.

        Muhalif siyasetçi Gonzalez, "Arjantin'e sığınacağı" yönündeki iddialara henüz resmi bir yanıt vermedi.

        Gonzalez, daha önce medyaya yaptığı birkaç açıklamada, 10 Ocak 2025'de Venezuela'ya gelerek devlet başkanı olarak yemin etmek istediğini duyurmuştu.

        Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, 29 Kasım 2024'teki açıklamasında, Gonzalez'in Venezuela'ya ayak bastığı andan itibaren gözaltına alınacağını belirtmiş, "Edmundo Gonzalez'in yemin etmek üzere Venezuela'ya gelmesine tek bir ihtimal bile yok." ifadesini kullanmıştı.

        Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 28 Temmuz seçimini kazandığını vurgulayan Cabello, 10 Ocak 2025'te Maduro'nun Ulusal Meclis (AN) önünde yemin edeceğini söylemişti.

        MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI

        Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

        Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

        Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Venezuela
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        Ünlüler üzüntü içinde
        Ünlüler üzüntü içinde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Marmara ve Ege'ye lodos uyarısı! Ege'de sağanak var
        Marmara ve Ege'ye lodos uyarısı! Ege'de sağanak var
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Antalya'da spot dükkanı ateşe verildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Antalya'da spot dükkanı ateşe verildi: 1 ölü, 2 yaralı
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!