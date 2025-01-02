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        Fenerbahçe'den özel prim sistemi!

        Galatasaray ile arasında 8 puan fark bulunan Fenerbahçe'de yönetim, farkı kapatmak için kapsamlı bir plan hazırlayarak takımın motivasyonunu artırmak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 16:45 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:45
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        Fenerbahçe Yönetimi, Süper Lig'in ikinci yarısında Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı kapatmak için kapsamlı bir plan hazırladı.

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        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; yönetim, futbolcuların ve teknik ekibin yanında yer alarak motivasyonu artırmayı hedefliyor.

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        İlk yarıda bazı maçlarda sürpriz prim uygulamasına giden sarı-lacivertli idareciler, bu politikayı ikinci yarıda daha düzenli bir şekilde sürdürme kararı aldı.

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        Başkan Ali Koç'un Eyüpspor maçı öncesinde açıkladığı prim motivasyon yaratmak için düşünülmüştü.

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        Ancak bu maç 1-1 sona ermiş ve futbolcular galibiyet primini alamamıştı. Buna rağmen, yönetim kritik maçlar öncesinde benzer prim uygulamalarını hayata geçirmeye kararlı.

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        Sezon başında tesislerdeki kararları teknik direktör Jose Mourinho'ya bırakan Ali Koç ve yönetim, ikinci yarıda bu stratejide değişikliğe gidiyor.

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        Artık takımın yanında daha sık bulunacak olan yöneticiler, futbolcuları yalnız bırakmayarak şampiyonluk yarışında daha etkin bir rol oynamayı planlıyor.

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        Başkan Koç, takımla yaptığı toplantıda bu değişiklikleri oyunculara bizzat iletti.

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        Galatasaray primi sistemi, sıradan maçların yanı sıra kritik karşılaşmalara odaklanacak şekilde yeniden düzenlendi.

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        İkinci yarıda derbiler ve şampiyonluk yolunda belirleyici olacak maçlar için daha yüksek meblağlar futbolculara sunulacak.

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        Bu sayede takımın sezon sonunda taraftarlarının uzun süredir beklediği şampiyonluğu elde etmesi hedefleniyor.

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        Yönetimin bu hamlelerinin, Mourinho'nun takımı üzerindeki etkisini güçlendirmesi ve oyuncuların performansını yukarı çekmesi bekleniyor.

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        Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında hedefe ulaşmak için her detayı titizlikle planlamış durumda.

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