Fenerbahçe'den özel prim sistemi!
Galatasaray ile arasında 8 puan fark bulunan Fenerbahçe'de yönetim, farkı kapatmak için kapsamlı bir plan hazırlayarak takımın motivasyonunu artırmak istiyor.
Fenerbahçe Yönetimi, Süper Lig'in ikinci yarısında Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı kapatmak için kapsamlı bir plan hazırladı.
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; yönetim, futbolcuların ve teknik ekibin yanında yer alarak motivasyonu artırmayı hedefliyor.
İlk yarıda bazı maçlarda sürpriz prim uygulamasına giden sarı-lacivertli idareciler, bu politikayı ikinci yarıda daha düzenli bir şekilde sürdürme kararı aldı.
Başkan Ali Koç'un Eyüpspor maçı öncesinde açıkladığı prim motivasyon yaratmak için düşünülmüştü.
Ancak bu maç 1-1 sona ermiş ve futbolcular galibiyet primini alamamıştı. Buna rağmen, yönetim kritik maçlar öncesinde benzer prim uygulamalarını hayata geçirmeye kararlı.
Sezon başında tesislerdeki kararları teknik direktör Jose Mourinho'ya bırakan Ali Koç ve yönetim, ikinci yarıda bu stratejide değişikliğe gidiyor.
Artık takımın yanında daha sık bulunacak olan yöneticiler, futbolcuları yalnız bırakmayarak şampiyonluk yarışında daha etkin bir rol oynamayı planlıyor.
Başkan Koç, takımla yaptığı toplantıda bu değişiklikleri oyunculara bizzat iletti.
Galatasaray primi sistemi, sıradan maçların yanı sıra kritik karşılaşmalara odaklanacak şekilde yeniden düzenlendi.
İkinci yarıda derbiler ve şampiyonluk yolunda belirleyici olacak maçlar için daha yüksek meblağlar futbolculara sunulacak.
Bu sayede takımın sezon sonunda taraftarlarının uzun süredir beklediği şampiyonluğu elde etmesi hedefleniyor.
Yönetimin bu hamlelerinin, Mourinho'nun takımı üzerindeki etkisini güçlendirmesi ve oyuncuların performansını yukarı çekmesi bekleniyor.