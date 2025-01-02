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        Beşiktaş'ın Rizespor 11'i netleşiyor

        Beşiktaş lige verilen ara sonrası 18. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Yeni başkanı ve yönetimiyle birlikte çıkışa geçmeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sahaya süreceği 11'i netleştiriyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:51
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18'inci haftasında 3 Ocak Cuma günü (yarın) Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

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        Son 8 lig maçında bir kez galip gelen siyah-beyazlılar, yılın ilk karşılaşmasından 3 puanla ayrılarak 2025'e iyi başlamak istiyor.

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        Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.

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        Beşiktaş’ın kalesini Mert Günok koruyacak. Sağ bekte Svensson, sol bekte ise Bahtiyar Zaynutdinov görev yapacak.

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        Stoper ikilisi, Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu'dan oluşacak.

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        Orta sahanın merkezinde Salih Uçan ve Gedson Fernandes'in forma giymesi bekleniyor.

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        Hücum hattının solunda Semih Kılıçsoy, sağ kanatta ise Ernest Muçi şans bulacak.

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        10 numarada Rafa Silva, ileri uçta ise sakatlığını atlatan Immobile, Beşiktaş’ın en büyük gol umudu olacak.

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