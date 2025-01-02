Beşiktaş'ın Rizespor 11'i netleşiyor
Beşiktaş lige verilen ara sonrası 18. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Yeni başkanı ve yönetimiyle birlikte çıkışa geçmeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sahaya süreceği 11'i netleştiriyor...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18'inci haftasında 3 Ocak Cuma günü (yarın) Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Son 8 lig maçında bir kez galip gelen siyah-beyazlılar, yılın ilk karşılaşmasından 3 puanla ayrılarak 2025'e iyi başlamak istiyor.
Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.
Beşiktaş’ın kalesini Mert Günok koruyacak. Sağ bekte Svensson, sol bekte ise Bahtiyar Zaynutdinov görev yapacak.
Stoper ikilisi, Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu'dan oluşacak.
Orta sahanın merkezinde Salih Uçan ve Gedson Fernandes'in forma giymesi bekleniyor.