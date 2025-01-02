'DEVLET, VATANDAŞI KADERİNE TERK ETMEZ'

Afetlerde köy altyapı hasarlarıyla ilgili de çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydeden Ergün, "İl Özel İdaresi, son 2 senede bu altyapı hasarlarıyla ilgili AFAD İl Başkanlığımız tarafından yaklaşık 118 milyon lira ilave bir ödenek aldı. Bu ödeneği kullandık, kullanmaya devam ediyoruz. Devlet tabii tedbirini alıyor. Devlet hiçbir zaman afetlerde vatandaşı kaderine terk etmez, etmedi. Bunu 6 Şubat'ta depremlerinde gördük. Onun üstesinden gelen bu devlet, böyle küçük heyelanlar, kaya düşmesi bunların her zaman tedbirini alıyor. Bu tedbirleri almaya da devam ediyor" diye konuştu.