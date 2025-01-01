İspanya'dan flaş iddia: Mourinho, Joao Felix'i ikna etti!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sarı lacivertli takımın gündeminde yer alan Joao Felix ile görüştüğü ve Portekizli oyuncuyu transfer için ikna ettiği öne sürüldü. İşte detaylar...
2025 yılına Galatasaray'ın 8 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe'de transfer mesaisi sürüyor. Birçok yıldızı listesinde bulunduran Kanarya hücum bölgesine takviye yapacak.
Ocak'ta kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin hedefine Portekizli yıldız futbolcu Joao Felix girdi.
İspanya'da yayın yapan Don Balon adlı haber sitesinde, Jose Mourinho'nun vatandaşı Felix'i Fenerbahçe'ye transferi için ikna etti.
Haberde, sürekli forma şansını bularak kendini yeniden göstermek istediği söylenen Joao Felix'in Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği bilgisi verildi.
Sarı-lacivertli ekibin ocak ayında oyuncuyu İstanbul'a getirerek imza attırabileceği söylendi.
Chelsea'de bu sezon 17 maça çıkan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.