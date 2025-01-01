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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren! - Futbol Haberleri

        TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren!

        Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni hakemlik modeline geçişi kabul etmişti. HT Spor yazarlarından İbrahim Yıldız, yeni sistemi anlattı ve kuşkuyla yaklaşan 3 kulübü açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 19:09 Güncelleme: 01.01.2025 - 19:09
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        TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren!
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        Geride bıraktığımız yılın en çok tartışılan konusu hakemler oldu.

        Futbolseverler kadar kulüpler de bu sorunu sık sık dile getirdiler.

        Futbolun güzelliklerini geride bırakan tartışma, kulüpleri ve federasyonu karşı karşıya getirirken, bir yapı meselesi de dillerde en çok sözü edilen bilinmezlik olarak karşımıza çıktı.

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Bu yapıyı beğenmiyorsanız, gelin birlikte dizayn edelim. Bu işin bir parçası olun” diyerek kulüplere çağrı yaptı.

        Federasyon ve Hacıosmanoğlu adına cesur bir karardı.

        Sahadaki adaletin sağlanması adına ciddi bir yapılanmadan söz edildi.

        Daha önce Mehmet Büyükekşi döneminde projelendirilen, ancak uygulanmayan bu girişimin nasıl olacağı önce kulüplere sonra da kamuoyuna açıklandı.

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        Kısaca, Merkez Hakem Komitesi bir ölçüde devreden çıkacak. Kurulacak Danışma Kurulu hakem atamalarında söz sahibi olacak.

        Danışma Kurulu’nun 3 üyesi TFF, 2 üyesi ise Kulüpler Birliği tarafından belirlenecek.

        Atanacak isimlerin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ya da Trabzonspor etiketi taşımayacağı profesyonellerden oluşacağı kararlaştırıldı.

        Süper Lig ve 1. Lig’i kapsayacak yeni oluşumun ikinci yarıyla birlikte test edilmesi olmaz ise gelecek yıl hayata geçmesi düşünülüyor.

        Kulüpler Birliği konuyla ilgili yaptığı toplantıda, profesyonel bir şirketten destek alınması konusunda hem fikir.

        Yeni sisteme göre hakemlik müessesesi kulüpler tarafından yönetilecek gibi anlaşılıyor.

        FIFA ve UEFA’nın bu yapı için ne diyeceği de önemli.

        TFF’nin yaptığı araştırmaya göre; İngiltere, Almanya, İspanya ve Portekiz’de buna benzer bir yapı (şirket) söz konusu.

        Kronik bir sorun haline gelen hakemlik müessesesinin yeniden düzenlenmesi futbolumuza ne kazandırır bilinmez.

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        Ancak, içinden çıkılmaz hale gelen ve her geçen gün büyüyen şikayetlerin önü alınabilir.

        Tek çıkış yolu gibi gözüken Danışma Kurulu'yla birlikte yeni hakemlik sistemi tüm kulüplerin beklediği “adaletli yönetim” talebini karşılayabilir.

        Türkiye Futbol Federasyonu’nun iyi niyetli girişimi, Kulüpler Birliği’nde tartışılıyor elbette.

        Konuyla ilgili olarak, Galatasaray Kulübü “aceleye getirilmesin” derken, Trabzonspor “Merkez Hakem Komitesi'ne güvenmiyoruz” söylemini yineledi. Başakşehir’de bu görüşte.

        3 kulübün yeni girişime kuşkuyla bakması, Kulüpler Birliği’nce nasıl aşılacak önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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