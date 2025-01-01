Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aynı şehirde bir yerde kayak yaptılar bir yerde denize girdiler! | Son dakika haberleri

        Aynı şehirde bir yerde kayak yaptılar bir yerde denize girdiler!

        Mersin'de yeni yılın ilk gününde dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar kentin yüksek kesimlerinde kayak yapıp, ardından sahilde denize girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 14:35 Güncelleme: 01.01.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aynı şehirde iki ayrı görüntü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde bir araya gelen vatandaşlar yüksek kesimlerde kayak yapıp ardından sahilde denize girdi.

        AA'da yer alan habere göre ilk olarak Anamur ilçesi Avanoz Yaylası'nda bir araya gelen vatandaşlar yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından yaylanın beyaza bürünen alanlarında kayak yaptı.

        Burada karın keyfini çıkaran vatandaşlar, daha sonra Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi'nin sahil bandına indi.

        Güneşli havada denize giren vatandaşlar yeni yılın ilk gününü kutlayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Mersin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        Aynı şehirde iki ayrı görüntü!
        Aynı şehirde iki ayrı görüntü!
        Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade!
        Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade!
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Eve bağımlıydı! Hayatı basketbolla değişti
        Eve bağımlıydı! Hayatı basketbolla değişti
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!