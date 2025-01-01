ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
ABD'nin New Orleans kentindeki Bourbon Caddesi'nde bir kamyon kalabalığın arasına daldı. En az 10 ölü ve 30 yaralı olduğu bildirildi. Kamyonun sürücüsü yüksek hızla kalabalığın arasına daldıktan sonra kamyondan inerek silahla ateş etmeye başladı. Olay, gece hayatıyla ünlü caddedeki yılbaşı kutlamalarının yapıldığı sırada meydana geldi.
ABD'nin Louisiana eyaletindeki New Orleans kentinde bir kişi, kullandığı kamyonu kalabalığın üstüne sürdü. Daha sonra kamyondan inerek kalabalığa ateş açtı.
New Orleans'ta Canal ve Bourbon Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.
Acil durum yetkilileri, "Canal ve Bourbon Caddesi'nde kitlesel bir saldırı olayı meydana gelmiştir. Kendinizi bölgeden uzaklaştırın" mesajını paylaştı.
Kentin popüler bir turistik bölgesinde gerçekleşen olayda, polisin saldırgana karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı.
Louisiana Valisi Jeff Landry, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi.
https://x.com/LAGovJeffLandry/status/1874422175790432576