Son dakika: ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var | Dış Haberler

Son dakika: ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var | Dış Haberler

ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var ABD'nin New Orleans kentindeki Bourbon Caddesi'nde bir kamyon kalabalığın arasına daldı. En az 10 ölü ve 30 yaralı olduğu bildirildi. Kamyonun sürücüsü yüksek hızla kalabalığın arasına daldıktan sonra kamyondan inerek silahla ateş etmeye başladı. Olay, gece hayatıyla ünlü caddedeki yılbaşı kutlamalarının yapıldığı sırada meydana geldi.

Habertürk Giriş: 01.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:36 facebook

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