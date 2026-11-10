Emlak Katılım satın almaları tamamladı

Emlak Katılım, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rekabet Kurumu, SPK ve BDDK nezdindeki süreçlerin tamamlandığını ve gerekli izinlerin alındığını bildirdi.

Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemlerine ilişkin yeni bir özel durum açıklaması yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, pay devir işlemleri için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde yürütülen süreçlerin tamamlandığı belirtildi.

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Açıklamada, ilgili mevzuat uyarınca gerekli izin ve onayların alındığı ifade edildi.

Emlak Katılım, söz konusu bildirimin daha önce 17 Eylül, 25 Eylül ve 30 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan açıklamaların devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

SATIN ALMA GÖRÜŞMELERİ 17 EYLÜL'DE BAŞLAMIŞTI

Süreçte ilk açıklama 17 Eylül 2026'da Katılımevim'den gelmişti. Şirket, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. tarafından, başta Katılımevim olmak üzere Birevim'i de kapsayan satın alma sürecine ilişkin görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

Emlak Katılım, 25 Eylül'de yaptığı açıklamada taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK nezdinde gerekli izin ve onay başvurularının yapıldığını bildirmişti.

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Banka, 30 Eylül'de ise Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası paylarının devrine ilişkin Rekabet Kurumu'na da başvuru yapıldığını açıklamış, diğer izin ve onay süreçlerinin devam ettiğini belirtmişti.

Son açıklamayla birlikte dört kurum nezdindeki izin ve onay süreçlerinin tamamlandığı duyurulmuş oldu. Ancak KAP bildiriminde pay devir işlemlerinin fiilen tamamlandığına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.