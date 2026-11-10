Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.758,14 %0,39
        DOLAR 50,2324 %0,10
        EURO 56,3741 %-0,02
        GRAM ALTIN 6.591,00 %-1,36
        BITCOIN 74.161,00 %-1,03
        FAİZ 39,37 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 84,75 %-1,58
        GBP/TRY 67,4544 %-0,17
        EUR/USD 1,1223 %0,00
        BRENT PETROL 89,36 %-2,81
        ÇEYREK ALTIN 10.774,70 %-1,37
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Emlak Katılım satın almaları tamamladı

        Emlak Katılım satın almaları tamamladı

        Emlak Katılım, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın satın alınması sürecini tamamladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 12:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı

        Emlak Katılım, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rekabet Kurumu, SPK ve BDDK nezdindeki süreçlerin tamamlandığını ve gerekli izinlerin alındığını bildirdi.

        Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemlerine ilişkin yeni bir özel durum açıklaması yaptı.

        Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, pay devir işlemleri için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde yürütülen süreçlerin tamamlandığı belirtildi.

        REKLAM

        Açıklamada, ilgili mevzuat uyarınca gerekli izin ve onayların alındığı ifade edildi.

        Emlak Katılım, söz konusu bildirimin daha önce 17 Eylül, 25 Eylül ve 30 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan açıklamaların devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

        SATIN ALMA GÖRÜŞMELERİ 17 EYLÜL'DE BAŞLAMIŞTI

        Süreçte ilk açıklama 17 Eylül 2026'da Katılımevim'den gelmişti. Şirket, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. tarafından, başta Katılımevim olmak üzere Birevim'i de kapsayan satın alma sürecine ilişkin görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

        Emlak Katılım, 25 Eylül'de yaptığı açıklamada taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK nezdinde gerekli izin ve onay başvurularının yapıldığını bildirmişti.

        REKLAM

        Banka, 30 Eylül'de ise Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası paylarının devrine ilişkin Rekabet Kurumu'na da başvuru yapıldığını açıklamış, diğer izin ve onay süreçlerinin devam ettiğini belirtmişti.

        Son açıklamayla birlikte dört kurum nezdindeki izin ve onay süreçlerinin tamamlandığı duyurulmuş oldu. Ancak KAP bildiriminde pay devir işlemlerinin fiilen tamamlandığına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arazide doğan buzağı kepçeyle köye taşındı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, arazide doğan buzağı, İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makinesiyle köye ulaştırıldı. Buzağının sahibiyle birlikte kepçede taşındığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.(DHA)

        #Emlak Katılım
        #Katılımevim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Çelik fabrikasında facia ölenlerin isimleri belli oldu
        Çelik fabrikasında facia ölenlerin isimleri belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        18 yaşındaki Ayşenur'u hayattan kopardı! Yayaları biçtiği an kamerada
        18 yaşındaki Ayşenur'u hayattan kopardı! Yayaları biçtiği an kamerada
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        40 metreden ateş edilmiş
        40 metreden ateş edilmiş
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        Elife 23 yıl önce kayboldu! En yakını tutuklandı
        Elife 23 yıl önce kayboldu! En yakını tutuklandı
        Birlikte uyumak: Yakınlık mı, bağımlılık mı?
        Birlikte uyumak: Yakınlık mı, bağımlılık mı?
        Viktor Orban'ın kardeşi gözaltına alındı
        Viktor Orban'ın kardeşi gözaltına alındı
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        FT yazdı: Netanyahu Trump'ı "her gün" arıyor
        FT yazdı: Netanyahu Trump'ı "her gün" arıyor
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak