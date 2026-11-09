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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak

        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak

        COP31'de Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtlayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar Antalya'da düzenlenen, yeşil finansmanın bankacılık sektörünün temel sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, COP31 kapsamında dört farklı kurumla toplam 2 milyar dolarlık iklim ve çevre temalı finansman anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Çakar, söz konusu kaynağın tamamının reel sektörün iklim ve yeşil dönüşüm yatırımlarının finansmanında kullanılacağını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 18:11 Güncelleme:
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        Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar COP31'de Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtladı.

        COP31'in Türkiye açısından önemine değinen Çakar, organizasyonun niteliği ve katılımcı sayısı bakımından oldukça başarılı olduğunu belirtti. Önceki uluslararası iklim zirvelerine de katıldıklarını ifade eden Çakar, COP31'in katılımcı profili ve organizasyon yapısıyla öne çıktığını söyledi.

        Çakar, organizasyonun temel yaklaşımında diyalog, uzlaşı ve aksiyon kavramlarının ön plana çıkarılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, taahhütlerden uygulamaya geçişin önemine dikkati çekti.

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        İklim konusunun artık yalnızca çevresel bir mesele olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Çakar, bu konunun ticaretten ekonomiye, üretimden gıda güvenliğine kadar birçok alanı etkilediğini ifade etti. Çakar, iklimle mücadelenin finansal altyapısının oluşturulmasının ve bu yaklaşımın dünya genelinde kabul görmesinin önem taşıdığını kaydetti.

        İKLİM FİNANSMANINDA 7.8 TRİLYON DOLARLIK İHTİYAÇ

        İklim finansmanına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakar, 2025-2030 döneminde dünyanın yıllık 7.8 trilyon dolarlık finansmana ihtiyaç duyduğunu, mevcut durumda ise yıllık harcamanın yaklaşık 2 trilyon dolar seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

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        Bankacılık sektörünün bu süreçte birkaç temel sorumluluğu olduğunu belirten Çakar, bunların başında yeşil finansmanın uygun maliyet ve uzun vadeyle temin edilmesinin geldiğini söyledi.

        Çakar, Avrupa Birliği müktesebatı ve yeşil dönüşüm nedeniyle ihtiyaç duyulan geçiş finansmanının sağlanmasının da önemli olduğunu ifade ederek, sanayi ve ihracat sektörlerinin uluslararası rekabette geri kalmaması için bu kaynakların reel sektöre aktarılması gerektiğini vurguladı.

        İklim değişikliğinin tarım ve enerji başta olmak üzere birçok sektörü etkilediğine işaret eden Çakar, bu durumun üretim süreçleri ve rekabet gücü üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

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        Bankaların da kendi kredi politikalarını, risk yönetimlerini ve tahsilat süreçlerini bu dönüşüme uyarlaması gerektiğini belirten Çakar, hem finans sektörünün kendisini hem de reel sektörü yeni koşullara hazırlaması gerektiğini dile getirdi.

        ZİRAAT BANKASI'NDAN 2 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

        Finansmana erişimde temel sorunun kaynak miktarından ziyade maliyet olduğunu ifade eden Çakar, dünyada yeterli miktarda para bulunduğunu ve Türkiye'nin bu kaynaklara ulaşabildiğini söyledi.

        Çakar, COP31 kapsamında dört farklı kurumla toplam 2 milyar dolarlık finansman anlaşması imzalayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

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        "Ziraat Bankası Türkiye'de ulusal anlamda en çok kaynak getiren bankadır. Bizim 30 milyar dolar civarında getirdiğimiz bir kaynak var. Yarın itibarıyla buna 2 milyar dolar daha ilave olmuş olacağız. Bunların hepsi iklim ve çevre konusunda temalı krediler, temalı sendikasyonlar ya da finansman konularında."

        Söz konusu kaynağın tamamının reel sektörün finansmanında kullanılacağını bildiren Çakar, özellikle iklim dönüşümü ve transformasyon yatırımlarının destekleneceğini ifade etti.

        KÜRESEL FAİZLER FİNANSMAN MALİYETİNİ ETKİLİYOR

        Uluslararası piyasalardaki faiz oranlarının Türkiye'nin dış kaynak maliyetlerine etkisine de değinen Çakar, bankaların borçlanma maliyetlerinin Amerikan tahvil faizleri ve CDS primi çerçevesinde şekillendiğini söyledi.

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        ABD tahvil faizlerinin yüzde 5 seviyesine yükseldiğini belirten Çakar, Türkiye'nin CDS priminin makul seviyelerde bulunmasının finansman maliyetleri açısından olumlu olduğunu kaydetti.

        Enerji kaynaklı gelişmeler ve jeopolitik risklerin Avrupa ve ABD'de enflasyonu, dolayısıyla faiz oranlarını etkilediğini ifade eden Çakar, önümüzdeki dönemde faizlerde yaşanabilecek düşüşün değişken faizli kredilerin maliyetlerine de yansıyacağını dile getirdi.

        ZİRAAT FİNANS GRUBU 225 MİLYAR DOLARLIK BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI

        Ziraat Bankası ve Ziraat Finans Grubu'nun büyüklüğüne ilişkin bilgi veren Çakar, solo banka olarak 200 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştıklarını, finans grubu olarak ise 225 milyar dolar seviyesinde olduklarını bildirdi.

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        Ziraat Finans Grubu'nun 22 ülkede 130 noktada faaliyet gösterdiğini belirten Çakar, bankanın Türkiye ekonomisindeki payına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        Kurumsal kredilerde yüzde 20 seviyesinde pazar payına sahip olduklarını ifade eden Çakar, yabancı para kredilerinin yüzde 17'sini, ihracat kredilerinin ise yaklaşık yüzde 17'sini Ziraat Bankası'nın kullandırdığını söyledi.

        Türkiye'deki gayrimenkul kredilerinin yüzde 22'sinin Ziraat Bankası tarafından verildiğini belirten Çakar, Türkiye ihracatının yüzde 25'inin de banka üzerinden gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Çakar, bankanın 163 yıllık tarım finansmanı misyonuna dikkati çekerek, tarımsal kredilerdeki pazar paylarının yüzde 70 seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

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        1 MİLYONUN ÜZERİNDE ÜRETİCİYE 1 TRİLYON TL'NİN ÜZERİNDE FİNANSMAN

        Gelecek yılın önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakar, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın finansmanını temel hedef olarak sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

        Selektif kredileri öncelikli hale getireceklerini belirten Çakar, tarımın Ziraat Bankası'nın ana misyonu olduğunu vurguladı.

        Çakar, "Bir milyonun üzerindeki üreticiyi 1 trilyon TL'nin üzerinde finanse etmiş durumdayız. Tarım bizim ana misyonumuz. Bunun üzerine asla taviz vermeden aynı yoğunlukla devam edeceğiz. Selektif krediler merkezli stratejimizi önümüzdeki yılda da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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        "ZORU GERİDE BIRAKTIK, NORMALLEŞMEYE GİDİYORUZ"

        Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çakar, Türkiye'nin dışa açık bir ekonomi olması nedeniyle uluslararası gelişmelerden doğrudan etkilendiğini söyledi.

        Özellikle Körfez'deki savaş nedeniyle petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmasının cari açık açısından önemli bir maliyet oluşturduğunu belirten Çakar, buna karşın enflasyonda aşağı yönlü eğilimin başladığını ifade etti.

        Çakar, Türkiye'nin üretim desenini, ihracatını ve istihdamını koruması gerektiğini vurgulayarak, bankacılık sektörünün de reel sektörle birlikte hareket etmesinin önemine işaret etti.

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        Enflasyonda daha önce yüzde 70'lere varan seviyelerin görüldüğünü hatırlatan Çakar, "Zoru geride bıraktığımızı, enflasyonun artık yavaş düşüş eğilimine girdiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde daha normalleşen bir yapıya gittiğimizi hep beraber göreceğiz inşallah" dedi.

        Normalleşmenin çok uzun olmayan bir vadede gerçekleşmesini beklediğini ifade eden Çakar, olağan dışı bir gelişme yaşanmaması halinde piyasaların her geçen gün rahatlayacağı bir sürece girileceğini kaydetti.

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