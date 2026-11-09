Aleksey Batrakov'un temsilcisi açıkladı! "Galatasaray ile görüşme planladım"
Galatasaray formasıyla çıktığı son 8 maçta 6 gol ve 2 asiste imza atarak sarı-kırmızılıların zorlu fikstüründen başarılı bir şekilde çıkmasını sağlayan Aleksey Bartakov için önemli bir gelişme yaşandı. Rus yıldızın temsilcisi Vladimir Kuzmichev, yeni sözleşme konusunda açıklama yaptı. Yönetimin, Batrakov'un kontratındaki 55 milyon euroluk sözleşme fesih maddesini kaldırmak isterken, karşılığında ise oyuncunun maaşı yükselecek.
Yaz transfer döneminde Rus ekibi Lokomotif Moskova'dan 25 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer edilen Aleksey Batrakov, Galatasaray'da değişmez isimler arasında yerini aldı.
Teknik direktör Okan Buruk'un en gözde isimlerinden biri haline gelen 21 yaşındaki 10 numara, performansıyla kendini kanıtladı.
Adaptasyon sürecini aştıktan sonra beklenen katkıyı veren Batrakov, Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 8 maçta 6 gol ve 2 asiste imza attı.
Galatasaray'ın 8 maçlık zorlu fikstürden başarılı şekilde çıkmasına büyük katkı sağlayan Aleksey Batrakov, şimdiden Avrupa devlerinin takip listelerine girmiş durumda.
Sarı-kırmızılılar, kontratında 55 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan 21 yaşındaki Rus futbolcunun sözleşmesini yenileyerek çıkış maddesini kaldırmak istiyor.
Kurmaylar, yıldız ismin maaşına da zam yaparak Batrakov'un kazancını senelik 5 milyon euroya yükseltmeyi planlıyor.
Diğer yandan Rus futbolcunun temsilcisi Vladimir Kuzmichev, Yakın zamanda İstanbul'a giderek Batrakov ile konu hakkında görüşeceğini açıkladı.
Rus basınından Match TV'ye konuşan Kuzmichev, "Planlanmış bir seyahatim var. Önümüzdeki iki hafta içinde Alexey'i ziyaret edeceğim ve oradaki yönetimle de bir görüşme planlandı. Henüz somut bir görüşme yapmadık, ancak bir toplantı yapıp konuyu iyice ele alacağız, bundan eminim. Orada bu konuyu gündeme getirebilirler." ifadelerini kullandı.