Rus basınından Match TV'ye konuşan Kuzmichev, "Planlanmış bir seyahatim var. Önümüzdeki iki hafta içinde Alexey'i ziyaret edeceğim ve oradaki yönetimle de bir görüşme planlandı. Henüz somut bir görüşme yapmadık, ancak bir toplantı yapıp konuyu iyice ele alacağız, bundan eminim. Orada bu konuyu gündeme getirebilirler." ifadelerini kullandı.