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        Haberler Dünyadan 23 yıllık eşiyle boşanma sürecinde olan 'Breaking Bad' yıldızı Dean Norris evliliğini kurtarmak istiyor

        23 yıllık eşiyle boşanma sürecinde olan 'Breaking Bad' yıldızı Dean Norris evliliğini kurtarmak istiyor

        'Breaking Bad' dizisinin yıldızı Dean Norris, ayrı yaşadığı ve boşanma sürecinde olduğu eşiyle birlikte görüntülendi. Norris, beş çocuğunun annesiyle evliliğini kurtarmak istediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 10:42 Güncelleme:
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        Evliliğini kurtarmak istiyor

        Boşanma davası süren 'Breaking Bad' yıldızı Dean Norris, ayrı yaşadığı eşi Bridget Norris ile evliliği hakkında konuştu. 63 yaşındaki Amerikalı oyuncu, 2025'te açılan boşanma davasının geçen hafta kamuoyuna duyurulmasından sadece birkaç gün sonra, önceki gün Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda ayrı yaşadığı eşiyle birlikte görüntülendi.

        "BİRLİKTE ÇOK İYİYİZ"

        Ayrılmış olmalarına rağmen Norris, evliliklerini kurtarmak istediğini belirtti. Neşeli haliyle dikkat çeken oyuncu, Bridget Norris ile "çok iyi" olduklarını söyledi ve Washington'da ABD Gazi İşleri Bakanlığı etkinliğine katılacaklarını açıkladı. Evliliğini kurtarmayı umup ummadığı sorulduğunda Norris, "Elbette" yanıtını verdi.

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        "İFLASTAN KURTULDUK"

        Boşanma aşamasında olduğu eşiyle birlikte California'da işlettiği ve iflas başvurusu yaptığı ortaya çıkan restoranının geleceği sorulduğunda, Norris, "Zaten kurtarıldı" diye yanıtladı. Mahkeme belgelerine göre, restoranın yaklaşık 147 bin dolar varlığı ve 1,8 milyon dolardan fazla borcu bulunuyor. Ancak oyuncu, havaalanında basına yaptığı açıklamasında işlerin gidişatı konusunda iyimser bir imaj çizdi.

        Dean ve Bridget Norris ikilisi, Ekim 2001'de evlendi. Bu evlilikten beş çocukları var.

        Bridget Norris, boşanma dilekçesinde ayrılık tarihini 15 Ocak 2025 olarak belirtti ve "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle Şubat 2025'te dava açtı. Bridget ayrıca, henüz reşit olmayan iki çocuğunun ortak velayeti ile eş nafakası talep etti.

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        #boşanma
        #Ayrılık
        #breaking bad
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