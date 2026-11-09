Alman otomotiv endüstrisi, elektrikli otomobillere yönelik talebin hızla artmasıyla beklenmedik bir sorun yaşamaya başladı.

Uzun yıllar elektrikli modellerini satmakta zorlanan Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz, şimdi ise artan siparişleri karşılamakta güçlük çekiyor.

Yeni nesil elektrikli otomobillere yönelik talep üreticilerin beklentilerini aşarken, bu araçların içten yanmalı motorlu modellere kıyasla daha düşük kâr marjına sahip olması şirketlerin mali performansını baskılıyor.

SATIŞLAR BEKLENTİLERİ AŞTI

Elektrikli otomobillere yönelik talebin artmasında, İran'daki savaşın ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin de etkili olduğu belirtiliyor.

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ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesi, tüketicilerin benzinli ve dizel otomobillere alternatif arayışını hızlandırdı.

Bu gelişme, Avrupa'da elektrikli otomobil satışlarının artmasına yol açarken, Alman üreticiler açısından yeni bir ikilem ortaya çıkardı.

Handelsblatt'ın haberine göre şirketler, artan talebi karşılayamadıkları takdirde müşterilerini daha uygun fiyatlı modeller sunan Çinli rakiplerine kaptırma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Buna karşılık elektrikli otomobil satışlarını artırmaları da düşük kâr marjları nedeniyle finansal sonuçlarını olumsuz etkiliyor.

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PAZAR PAYLARI YÜZDE 26'YA ÇIKTI

Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin toplam satışlarında elektrikli otomobillerin payı, 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 19.5 seviyesindeyken 2026'nın aynı döneminde yüzde 26'ya yükseldi.

Danışmanlık şirketi EY'nin verilerine göre, Ekim ayında Avrupa'da yeni tescil edilen otomobillerin yüzde 37'si elektrikli bir aktarma sistemine sahipti.

Ancak elektrikli otomobillerin üretim maliyetleri, özellikle bataryalar nedeniyle içten yanmalı motorlu modellere göre yüksek kalmaya devam ediyor. Bu durum, elektrikli araç satışlarındaki artışın üreticilerin kârlılığına aynı ölçüde yansımamasına neden oluyor.

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Bu konudaki en somut açıklamalardan biri Volkswagen'den geldi.

Volkswagen Finans Direktörü Arno Antlitz, elektrikli otomobillerin pazardaki başarısının şirketin finansal sonuçları üzerinde baskı oluşturduğunu bildirdi.

Antlitz, aynı zamanda Avrupa ve Çin gibi temel pazarlarda içten yanmalı motorlu otomobillere yönelik talebin gerilediğine de dikkat çekti.

BEKLEME SÜRELERİ UZUYOR

Elektrikli otomobillere yönelik talebin beklenenden hızlı artması, Alman üreticilerin üretim planlarını da zorlaştırıyor.

Bazı elektrikli modellerde teslimat süreleri uzarken, içten yanmalı motorlu araçların üretim hatlarının planlanandan önce kapatılması da şirketler açısından ek maliyetler yaratıyor.

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Elektrikli otomobiller ile içten yanmalı motorlu araçlar arasındaki kârlılık farkı birçok modelde azalmaya başlasa da Volkswagen ve Mercedes-Benz, iki teknolojinin benzer kar seviyelerine ancak 2030 yılı civarında ulaşmasını bekliyor.

Bank of America otomotiv analisti Horst Schneider ise tüketicilerin elektrikli otomobillere yönelik önyargılarından uzaklaştığını belirterek, petrol fiyatları yeniden düşse bile elektrikli otomobil satışlarının uzun vadede artmaya devam edeceğini öngörüsünü paylaşıyor.

ALMAN OTOMOTİVİNDE İSTİHDAM GERİLİYOR

Elektrikli otomobillere geçiş süreci ve Çinli üreticilerin artan rekabeti, Almanya'nın otomotiv sektöründeki istihdamı da etkiliyor.

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2026'nın ilk yarısında Alman otomotiv endüstrisinde çalışan sayısı 700 binin altına gerileyerek 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine indi.

Sektördeki istihdam, bir önceki yılın aynı dönemine göre 42 bin 300 kişi azaldı.

Alman Otomotiv Sanayii Birliği (VDA), Çin ve diğer rakiplerle rekabet edebilmek için kapsamlı kararlar alınması gerektiğini belirterek, aksi halde Avrupa otomotiv sektöründe istihdamın ciddi ölçüde gerileyebileceği uyarısında bulunuyor.

HER DÖRT OTOMOBİLDEN BİRİ ELEKTRİKLİ

Öte yandan, Almanya'da 2026'nın ilk sekiz ayında yeni tescil edilen her dört otomobilden biri tamamen elektrikli modellerden oluştu.

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Elektrikli otomobillerin pazar payı Ağustos ayında yaklaşık üçte bire yükselirken, 2025 yılında bu oran beşte bir seviyesindeydi.

Öte yandan Almanya ve Fransa'nın Ekim ayında Avrupa Birliği'nin otomobil emisyon kurallarını esnetmek ve yeni içten yanmalı motorlu otomobil satışlarına yönelik yasağı fiilen kaldırmak konusunda uzlaşması da tartışmalara yol açtı.

Avrupa otomotiv endüstrisi böylece bir yandan elektrikli otomobillere yönelik hızla artan talebi karşılamaya çalışırken, diğer yandan üretim maliyetlerini düşürme, kârlılığını koruma ve Çinli üreticilerle rekabet etme baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.