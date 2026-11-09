Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Otomobil
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.482,60 %1,32
        DOLAR 50,1774 %0,06
        EURO 56,0509 %0,22
        GRAM ALTIN 6.661,33 %1,60
        BITCOIN 74.842,00 %1,05
        FAİZ 39,49 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 85,92 %2,52
        GBP/TRY 67,2031 %0,14
        EUR/USD 1,1157 %0,13
        BRENT PETROL 97,23 %0,19
        ÇEYREK ALTIN 10.891,27 %1,60
        Haberler Ekonomi Otomobil Alman otomotiv devlerinde elektrikli araç çıkmazı

        Alman otomotiv devlerinde elektrikli araç çıkmazı

        Avrupa'da elektrikli otomobillere yönelik talebin beklentilerin üzerinde artması, Alman otomobil üreticilerini yeni bir sorunla karşı karşıya bıraktı. Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz'in elektrikli otomobil satışları yükselirken, bu modellerin benzinli ve dizel araçlara göre daha düşük kâr marjıyla satılması şirketlerin bilançolarını olumsuz etkiliyor. Üretimin talebe yetişememesi ise müşterilerin Çinli rakiplere yönelmesi riskini artırıyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 09 Kasım 2026 - 07:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı

        Alman otomotiv endüstrisi, elektrikli otomobillere yönelik talebin hızla artmasıyla beklenmedik bir sorun yaşamaya başladı.

        Uzun yıllar elektrikli modellerini satmakta zorlanan Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz, şimdi ise artan siparişleri karşılamakta güçlük çekiyor.

        Yeni nesil elektrikli otomobillere yönelik talep üreticilerin beklentilerini aşarken, bu araçların içten yanmalı motorlu modellere kıyasla daha düşük kâr marjına sahip olması şirketlerin mali performansını baskılıyor.

        SATIŞLAR BEKLENTİLERİ AŞTI

        Elektrikli otomobillere yönelik talebin artmasında, İran'daki savaşın ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin de etkili olduğu belirtiliyor.

        REKLAM

        ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesi, tüketicilerin benzinli ve dizel otomobillere alternatif arayışını hızlandırdı.

        Bu gelişme, Avrupa'da elektrikli otomobil satışlarının artmasına yol açarken, Alman üreticiler açısından yeni bir ikilem ortaya çıkardı.

        Handelsblatt'ın haberine göre şirketler, artan talebi karşılayamadıkları takdirde müşterilerini daha uygun fiyatlı modeller sunan Çinli rakiplerine kaptırma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

        Buna karşılık elektrikli otomobil satışlarını artırmaları da düşük kâr marjları nedeniyle finansal sonuçlarını olumsuz etkiliyor.

        REKLAM

        PAZAR PAYLARI YÜZDE 26'YA ÇIKTI

        Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin toplam satışlarında elektrikli otomobillerin payı, 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 19.5 seviyesindeyken 2026'nın aynı döneminde yüzde 26'ya yükseldi.

        Danışmanlık şirketi EY'nin verilerine göre, Ekim ayında Avrupa'da yeni tescil edilen otomobillerin yüzde 37'si elektrikli bir aktarma sistemine sahipti.

        Ancak elektrikli otomobillerin üretim maliyetleri, özellikle bataryalar nedeniyle içten yanmalı motorlu modellere göre yüksek kalmaya devam ediyor. Bu durum, elektrikli araç satışlarındaki artışın üreticilerin kârlılığına aynı ölçüde yansımamasına neden oluyor.

        REKLAM

        Bu konudaki en somut açıklamalardan biri Volkswagen'den geldi.

        Volkswagen Finans Direktörü Arno Antlitz, elektrikli otomobillerin pazardaki başarısının şirketin finansal sonuçları üzerinde baskı oluşturduğunu bildirdi.

        Antlitz, aynı zamanda Avrupa ve Çin gibi temel pazarlarda içten yanmalı motorlu otomobillere yönelik talebin gerilediğine de dikkat çekti.

        BEKLEME SÜRELERİ UZUYOR

        Elektrikli otomobillere yönelik talebin beklenenden hızlı artması, Alman üreticilerin üretim planlarını da zorlaştırıyor.

        Bazı elektrikli modellerde teslimat süreleri uzarken, içten yanmalı motorlu araçların üretim hatlarının planlanandan önce kapatılması da şirketler açısından ek maliyetler yaratıyor.

        REKLAM

        Elektrikli otomobiller ile içten yanmalı motorlu araçlar arasındaki kârlılık farkı birçok modelde azalmaya başlasa da Volkswagen ve Mercedes-Benz, iki teknolojinin benzer kar seviyelerine ancak 2030 yılı civarında ulaşmasını bekliyor.

        Bank of America otomotiv analisti Horst Schneider ise tüketicilerin elektrikli otomobillere yönelik önyargılarından uzaklaştığını belirterek, petrol fiyatları yeniden düşse bile elektrikli otomobil satışlarının uzun vadede artmaya devam edeceğini öngörüsünü paylaşıyor.

        ALMAN OTOMOTİVİNDE İSTİHDAM GERİLİYOR

        Elektrikli otomobillere geçiş süreci ve Çinli üreticilerin artan rekabeti, Almanya'nın otomotiv sektöründeki istihdamı da etkiliyor.

        REKLAM

        2026'nın ilk yarısında Alman otomotiv endüstrisinde çalışan sayısı 700 binin altına gerileyerek 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine indi.

        Sektördeki istihdam, bir önceki yılın aynı dönemine göre 42 bin 300 kişi azaldı.

        Alman Otomotiv Sanayii Birliği (VDA), Çin ve diğer rakiplerle rekabet edebilmek için kapsamlı kararlar alınması gerektiğini belirterek, aksi halde Avrupa otomotiv sektöründe istihdamın ciddi ölçüde gerileyebileceği uyarısında bulunuyor.

        HER DÖRT OTOMOBİLDEN BİRİ ELEKTRİKLİ

        Öte yandan, Almanya'da 2026'nın ilk sekiz ayında yeni tescil edilen her dört otomobilden biri tamamen elektrikli modellerden oluştu.

        REKLAM

        Elektrikli otomobillerin pazar payı Ağustos ayında yaklaşık üçte bire yükselirken, 2025 yılında bu oran beşte bir seviyesindeydi.

        Öte yandan Almanya ve Fransa'nın Ekim ayında Avrupa Birliği'nin otomobil emisyon kurallarını esnetmek ve yeni içten yanmalı motorlu otomobil satışlarına yönelik yasağı fiilen kaldırmak konusunda uzlaşması da tartışmalara yol açtı.

        Avrupa otomotiv endüstrisi böylece bir yandan elektrikli otomobillere yönelik hızla artan talebi karşılamaya çalışırken, diğer yandan üretim maliyetlerini düşürme, kârlılığını koruma ve Çinli üreticilerle rekabet etme baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cem Dizdar'dan çarpıcı Celtic - Beşiktaş yorumu!

        Cem Dizdar, Celtic - Beşiktaş karşılaşmasını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Beşiktaş'ın savunma zaaflarına dikkat çeken Dizdar, sorunun yalnızca stoperlerden kaynaklanmadığını, takımın alan kontrolünde ve savunma organizasyonunda ciddi problemler yaşadığını vurguladı. Öte yandan Beşiktaş'ın hücumu ...
        #haberler
        #elektrikli otomobil
        #almanya
        #otomotiv
        #volkswagen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
        Borçlara yeni tecil kolaylığı
        Borçlara yeni tecil kolaylığı
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"