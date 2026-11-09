Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

6 KENT İÇİN "SARI" ALARM UYARISI

Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. MGM tarafından "sarı" alarm verilen 6 kentimiz işe şöyle: "Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon. Bu kentlerimizde, sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

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SICAKLIK NORMALLERİN ALTINDA

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 8, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 13, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İZMİR: 17, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ: 14, Az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu

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BURSA: 14, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE: 14, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ: 11, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ: 16, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANİSA: 15, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA: 14, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ADANA: 18, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA: 20, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BURDUR: 13, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

HATAY: 16, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR: 10, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KONYA: 8, Parçalı ve az bulutlu

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NEVŞEHİR: 5, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 9, Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE: 13, Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU: 8, Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 13, Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM: -1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS: -1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

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MALATYA: 9, Parçalı ve çok bulutlu

VAN: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP: 12, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 11, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 9, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 12, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA: 14, Parçalı ve az bulutlu