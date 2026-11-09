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        Haberler Gündem Hava Durumu 6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur

        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimizde yağış bekleniyor. Her iki bölgede de sağanak ve kar uyarısında bulunulurken; 6 kentimiz için "sarı" alarm verilerek sel ve su taşkınlarına karşı dikkatli olunması istendi. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 06:25 Güncelleme:
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        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        6 KENT İÇİN "SARI" ALARM UYARISI

        Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. MGM tarafından "sarı" alarm verilen 6 kentimiz işe şöyle: "Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon. Bu kentlerimizde, sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

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        SICAKLIK NORMALLERİN ALTINDA

        Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 8, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 13, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR: 17, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ: 14, Az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu

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        BURSA: 14, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        ÇANAKKALE: 14, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 11, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ: 16, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        MANİSA: 15, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA: 14, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        ADANA: 18, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        ANTALYA: 20, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        BURDUR: 13, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        HATAY: 16, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR: 10, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        KONYA: 8, Parçalı ve az bulutlu

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        NEVŞEHİR: 5, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 9, Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        TRABZON: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        RİZE: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ARTVİN: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        ERZURUM: -1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KARS: -1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

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        MALATYA: 9, Parçalı ve çok bulutlu

        VAN: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        GAZİANTEP: 12, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 11, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 9, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 12, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ŞANLIURFA: 14, Parçalı ve az bulutlu

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