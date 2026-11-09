6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimizde yağış bekleniyor. Her iki bölgede de sağanak ve kar uyarısında bulunulurken; 6 kentimiz için "sarı" alarm verilerek sel ve su taşkınlarına karşı dikkatli olunması istendi. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
6 KENT İÇİN "SARI" ALARM UYARISI
Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. MGM tarafından "sarı" alarm verilen 6 kentimiz işe şöyle: "Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon. Bu kentlerimizde, sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
SICAKLIK NORMALLERİN ALTINDA
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 8, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 13, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İZMİR: 17, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ: 14, Az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu
BURSA: 14, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE: 14, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 11, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 16, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MANİSA: 15, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA: 14, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ADANA: 18, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA: 20, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BURDUR: 13, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
HATAY: 16, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR: 10, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 8, Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 5, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 9, Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE: 13, Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU: 8, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 13, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM: -1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS: -1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA: 9, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP: 12, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 11, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 9, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 12, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA: 14, Parçalı ve az bulutlu