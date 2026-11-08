Beşiktaş Dolmabahçe'de kaybetmiyor! Seri 11 maça çıktı

Avrupa’da Midtjylland ile Hradec Kralove’yi 1-0, Kauno Zalgiris’i 3-0, Marsilya’yı 4-1 yenen ve son olarak da Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor’u 1-0, Çorum FK’yı 6-2, Erzurumspor FK’yı 3-0, Kocaelispor 2-1, İstanbul Başakşehir’i 2-0 ve Gençlerbirliği’ne karşı 3-0 galip geldi.