Beşiktaş Dolmabahçe'de kaybetmiyor! Seri 11 maça çıktı
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek evindeki başarılı performansını sürdürdü. Siyah-beyazlılar bu sezon Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı 11 resmi maçta da rakiplerine boyun eğmezken, Süper Lig'de de sahasında 6'da 6 yaptı.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup ederek milli ara öncesi hata yapmadı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti. Puanını 22’ye çıkaran siyah-beyazlılar, milli araya dördüncü sırada girdi.
G.BİRLİĞİ'Nİ 2 MAÇ SONRA EVİNDE YENDİ
Bu müsabakaya kadar Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kaybeden Beşiktaş, 2020-2021 sezonundan sonra evinde galip gelmeyi başardı. Kartal, geçtiğimiz sezon rakibine Dolmabahçe’de 2-1 mağlup olurken, söz konusu sezonda ise 1-0 yenilmişti.
VLAHOVIC 2 GOLLE YILDIZLAŞTI
Kara Kartal’a galibiyeti getiren gollerin ikisini Dusan Vlahovic attı. Mücadelenin 20 ve 44. dakikalarında fileleri havalandıran Sırp golcü, Kasımpaşa maçının ardından Gençlerbirliği maçını da boş geçmemiş oldu.
Vlahovic, Süper Lig’de oynadığı 9 karşılaşmada 9 gol, 1 asiste ulaştı.
POKU LİGDE GOLLE TANIŞTI
Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Ernest Poku, ligdeki ilk golünü Gençlerbirliği ağlarına attı. Süper Lig’de daha önce Çorum FK, Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler, Başakşehir maçlarında görev alan Poku, gol ya da asist üretememişti.
22 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi’nde ise iç sahada 4-1 kazanılan Marsilya mücadelesinde 1 gol ve Celtic karşılaşmasında da 1 asist yapmıştı.
TROSSARD'DAN 3 ASİST!
Siyah-beyazlı takımın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, Gençlerbirliği karşılaşmasında yaptığı 3 asistle galibiyete katkı sundu. Dusan Vlahovic ve Ernest Poku’nun kaydettiği gollerin hazırlayıcısı olan Trossard, ligdeki 10. maçında 4. asistini kaydetti.
Tecrübeli futbolcu, deplasmanda 2-1 galip gelinen Fenerbahçe derbisinde de 1 asist yapmıştı.
DOLMABAHÇE'DE YENİLMEZLİK SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI
Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 3-0 yenen Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi ve ligde evinde oynadığı 11 maçta da mağlup olmadı.
Avrupa’da Midtjylland ile Hradec Kralove’yi 1-0, Kauno Zalgiris’i 3-0, Marsilya’yı 4-1 yenen ve son olarak da Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor’u 1-0, Çorum FK’yı 6-2, Erzurumspor FK’yı 3-0, Kocaelispor 2-1, İstanbul Başakşehir’i 2-0 ve Gençlerbirliği’ne karşı 3-0 galip geldi.
ITALIANO'NUN GÖZÜ SPAJIC'İN REKORUNDA
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Beşiktaş tarihinde Ljubisa Spajic'in ardından iç sahada görev yaptığı ilk 6 Süper Lig maçının tamamını kazanan ikinci teknik direktör oldu. Spajic, 1962-1963 sezonunda Dolmabahçe’de sezonun ilk 8 maçında rakiplerine puan kaybetmemişti.